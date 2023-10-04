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Россияне запустили группы ударных БпЛА в направлении южных областей

Татьяна ОлейникСреда, 4 октября 2023, 23:02
Россияне запустили группы ударных БпЛА в направлении южных областей
БПЛА, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО: ANTON PETRUS

Воздушные силы в среду вечером сообщили, что россияне запустили несколько групп ударных БпЛА в направлении южных областей Украины.

Источник: Воздушные силы в Telegram

Дословно: "Зафиксирован запуск врагом нескольких групп ударных БпЛА из района полигона Чауда (Крым) в направлении южных областей. Возможно распространение тревог по направлению движения ударных БпЛА. В случае объявления воздушной тревоги – направляйтесь в укрытие!"

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Дополнено в 22:57: Впоследствии Воздушные силы сообщили о воздушной тревоге и угрозе применения ударных БПЛА в Одесской, Николаевской и Херсонской областях.

После полуночи угроза возникла для Днепропетровской области, в частности для Кривого Рога.

В 00.20 Воздушные силы сообщили об очередной группе ударных БпЛА, которая движется с акватории Черного моря в направлении Николаевской области.

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В 00:31 военные сообщили, что группа ударных БпЛА с Николаевщины движется в северном направлении. Возникла угроза Кировоградской области.

В 00:36 стало известно, что беспилотники двигаются в сторону Кропивницкого. Людей в городе просят находиться в укрытиях.

Темы: ШахедРосcияВоздушные силы ВСУ
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