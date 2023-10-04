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Bloomberg: Германия предоставит Украине дополнительные средства ПВО для защиты зерновых грузов

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 4 октября 2023, 21:54
Bloomberg: Германия предоставит Украине дополнительные средства ПВО для защиты зерновых грузов
Иллюстративный фото флага Германии. Фото Getty Images

Германия планирует поставить Украине дополнительные средства противовоздушной обороны, чтобы прикрыть зерновые грузы от потенциальных российских атак.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на источники агентства Bloomberg

Детали: По словам собеседников Bloomberg, ФРГ направит в Украину одну дополнительную систему противовоздушной обороны IRIS-T (не уточняется, какой дальности – малой или средней) и "более дюжины" зенитных самоходных установок Gepard.

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Эти средства ПВО, которые должны прибыть в Украину до конца года, должны обеспечить прикрытие зерновых грузов, следующих в Румынию вдоль южного побережья Украины.

Дополнительные системы IRIS-T Германия передаст Украине после того, как они будут построены, отмечает Bloomberg.

Как известно, Украина в августе объявила о создании собственного маршрута транспортировки сельхозпродукции по Черному морю в условиях российской блокады – после того, как РФ вышла из Черноморской зерновой инициативы.

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За последние недели по этому маршруту пришли 12 судов, но это – незначительное количество по сравнению с движением через зерновой коридор, который функционировал в рамках "зернового соглашения" при поддержке ООН и Турции.

Как известно, для помощи Украине с экспортом свои порты уже предложили Литва и Хорватия. Греция также предлагает свои порты в Эгейском море как еще один коридор для экспорта украинского зерна в условиях блокады Черного моря.

Темы: зерноГерманияПВОпомощь Украине
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