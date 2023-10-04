Bloomberg: Германия предоставит Украине дополнительные средства ПВО для защиты зерновых грузов

Германия планирует поставить Украине дополнительные средства противовоздушной обороны, чтобы прикрыть зерновые грузы от потенциальных российских атак.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на источники агентства Bloomberg

Детали: По словам собеседников Bloomberg, ФРГ направит в Украину одну дополнительную систему противовоздушной обороны IRIS-T (не уточняется, какой дальности – малой или средней) и "более дюжины" зенитных самоходных установок Gepard.

Реклама:

Эти средства ПВО, которые должны прибыть в Украину до конца года, должны обеспечить прикрытие зерновых грузов, следующих в Румынию вдоль южного побережья Украины.

Дополнительные системы IRIS-T Германия передаст Украине после того, как они будут построены, отмечает Bloomberg.

Как известно, Украина в августе объявила о создании собственного маршрута транспортировки сельхозпродукции по Черному морю в условиях российской блокады – после того, как РФ вышла из Черноморской зерновой инициативы.

ВИДЕО ДНЯ

За последние недели по этому маршруту пришли 12 судов, но это – незначительное количество по сравнению с движением через зерновой коридор, который функционировал в рамках "зернового соглашения" при поддержке ООН и Турции.

Как известно, для помощи Украине с экспортом свои порты уже предложили Литва и Хорватия. Греция также предлагает свои порты в Эгейском море как еще один коридор для экспорта украинского зерна в условиях блокады Черного моря.