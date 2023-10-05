Россияне запускали группы ударных БпЛА в направлении южных областей

В ночь на 5 октября Воздушные силы сообщили об очередной атаке россиян ударными беспилотниками "Шахед": оккупанты запускали несколько групп БпЛА в направлении южных областей Украины. Угроза прошла около трех часов ночи.

Источник: Воздушные силы в Telegram

Дословно: "Зафиксирован запуск врагом нескольких групп ударных БпЛА из района полигона Чауда (Крым) в направлении южных областей. Возможно распространение тревог по направлению движения ударных БпЛА. В случае объявления воздушной тревоги – направляйтесь в укрытие!"

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Дополнено в 22:57: Впоследствии Воздушные силы сообщили о воздушной тревоге и угрозе применения ударных БПЛА в Одесской, Николаевской и Херсонской областях.

После полуночи угроза возникла для Днепропетровской области, в частности для Кривого Рога.

В 00.20 Воздушные силы сообщили об очередной группе ударных БпЛА, которая движется с акватории Черного моря в направлении Николаевской области.

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В 00:31 военные сообщили, что группа ударных БпЛА с Николаевщины движется в северном направлении. Возникла угроза Кировоградской области.

В 00:36 стало известно, что беспилотники двигаются в сторону Кропивницкого. Людей в городе просят находиться в укрытиях.

1.40 По информации воздушных сил, ударные БпЛА из Николаева двигаются в северном направлении. Угроза возникла в Кировоградской области.

В 3:05 угроза прошла для всех областей страны.