Красный Крест обнародовал правила войны для хакеров

Международный комитет Красного Креста, ответственный за мониторинг правил ведения войны, впервые опубликовал правила для гражданских хакеров, участвующих в войне.

Источник: ВВС

Детали: В соответствии с международным гуманитарным правом действуют следующие правила:

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Не направляйте кибератаки на гражданские объекты

Не используйте вредоносное программное обеспечение или другие инструменты или методы, которые автоматически распространяются и наносят вред военным и гражданским объектам без разбора

Планируя кибератаку на военный объект, сделайте все возможное, чтобы избежать или минимизировать влияние вашей операции на гражданских лиц

Не проводить никаких киберопераций против медицинских и гуманитарных учреждений

Не осуществлять никаких кибератак на объекты, необходимые для выживания населения или которые могут высвободить опасные силы

Не угрожайте насилием, чтобы посеять террор среди гражданского населения

Не подстрекайте к нарушениям международного гуманитарного права

Придерживайтесь этих правил, даже если враг этого не делает

Как отмечает BBC, полномасштабное вторжение РФ в Украину увеличило количество патриотических киберкоманд. Представитель ИТ-армии Украины сообщил, что команда ранее запретила нападения на объекты здравоохранения, но более широкого воздействия на гражданское население, по его словам, не избежать: "Соблюдение правил может поставить одну сторону в невыгодное положение".

Крупные хакерские группировки в России, не соблюдая никаких правил, неоднократно атаковали Украину и ее союзников. "Почему я должен слушать Красный Крест?" - спросил BBC представитель российской хакерской группы Killnet.