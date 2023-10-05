Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Красный Крест обнародовал правила войны для хакеров

"Украинская правда"Четверг, 5 октября 2023, 05:25
Красный Крест обнародовал правила войны для хакеров
ФОТО ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ bleepingcomputer.com

Международный комитет Красного Креста, ответственный за мониторинг правил ведения войны, впервые опубликовал правила для гражданских хакеров, участвующих в войне.

Источник: ВВС

Детали: В соответствии с международным гуманитарным правом действуют следующие правила:

Реклама:
  • Не направляйте кибератаки на гражданские объекты
  • Не используйте вредоносное программное обеспечение или другие инструменты или методы, которые автоматически распространяются и наносят вред военным и гражданским объектам без разбора
  • Планируя кибератаку на военный объект, сделайте все возможное, чтобы избежать или минимизировать влияние вашей операции на гражданских лиц
  • Не проводить никаких киберопераций против медицинских и гуманитарных учреждений
  • Не осуществлять никаких кибератак на объекты, необходимые для выживания населения или которые могут высвободить опасные силы
  • Не угрожайте насилием, чтобы посеять террор среди гражданского населения
  • Не подстрекайте к нарушениям международного гуманитарного права
  • Придерживайтесь этих правил, даже если враг этого не делает

Как отмечает BBC, полномасштабное вторжение РФ в Украину увеличило количество патриотических киберкоманд. Представитель ИТ-армии Украины сообщил, что команда ранее запретила нападения на объекты здравоохранения, но более широкого воздействия на гражданское население, по его словам, не избежать: "Соблюдение правил может поставить одну сторону в невыгодное положение".

Крупные хакерские группировки в России, не соблюдая никаких правил, неоднократно атаковали Украину и ее союзников. "Почему я должен слушать Красный Крест?" - спросил BBC представитель российской хакерской группы Killnet.

Темы: хакерыКрасный Крест
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура

Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

Все новости...
хакеры
Хакеры сломали российскую базу с данными о сотнях миллионов авиаперелетов
Российские хакеры атакуют компьютерные системы правоохранителей – Госспецсвязи
РФ применяет хакерские атаки против украинских военных − британская разведка
Последние новости
14:45
В 2023 году украинцы донатили в 3 раза больше, чем в прошлом году - monobank
14:33
Зеленский: От ракетного удара 29 декабря погибли 39 человек
14:18
Основатель правящей партии Грузии Иванишвили заявил, что возвращается в политику
14:03
фотоБойцы НГУ сбили крылатую ракету из стрелкового оружия во время массированной атаки в пятницу
13:51
В энергосистеме нет дефицита, резервов мощностей достаточно
13:38
обновлено от 12:22Силы ПВО сбили ракету возле Днепра
13:28
В Киеве водоканал сбрасывал химикаты в реку – экоинспекция
13:11
В Чехии после стрельбы в университете открыли 90 дел из-за одобряющих комментариев онлайн
12:52
фотоВо дворе поврежденной от обстрела РФ многоэтажки в Одессе включили гирлянду на елке
12:50
Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура
Все новости...
Реклама: