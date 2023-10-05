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Разведка Британии обвинила Россию в намерении заминировать "зерновой коридор"

"Украинская правда"Четверг, 5 октября 2023, 05:58
Разведка Британии обвинила Россию в намерении заминировать зерновой коридор
ФОТО ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ, imo.org

Великобритания заявила, что по данным ее разведки Россия намерена установить морские мины на пути гражданских судов, которые вывозят на экспорт украинское зерно.

Источник: заявление Министерства иностранных дел Великобритании

Детали: Обнародованные 4 октября данные свидетельствуют о том, что Россия может продолжать нацеливаться на гражданское судоходство в Черном море, в том числе устанавливать морские мины на подходах к украинским портам. 

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Великобритания считает, что Россия пытается поставить под угрозу гражданские суда, проходящие через украинский "гуманитарный коридор", чтобы сдержать экспорт украинского зерна. Это позволило бы России давить на украинскую экономику. 

Россия хочет избежать открытого затопления гражданских судов, вместо этого "фальшиво обвиняет" Украину в любых атаках на гражданские суда в Черном море.

Великобритания обнародовала информацию о заминировании, чтобы предотвратить любой такой инцидент.

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Дословно: "Мы стремимся обеспечить, чтобы Украина могла продолжать экспортировать свою сельскохозяйственную продукцию всеми подходящими маршрутами, включая "гуманитарный коридор", сухопутным транспортом и через Дунай".

Прямая речь министра иностранных дел Джеймса Клеверли: "Мир наблюдает - и мы видим насквозь циничные попытки России обвинить Украину в своих нападениях. Мы и наши союзники выступаем вместе против Путина и его попыток нанести вред Украине и, таким образом, навредить остальному миру".

Еще детали: Британские власти отметили, что после выхода из Черноморской зерновой инициативы Россия повредила 130 объектов портовой инфраструктуры в Одессе, Черноморске и Рени. И уничтожила почти 300 000 тонн зерна, которого было бы достаточно, чтобы прокормить более 1,3 миллиона человек в течение года.

Темы: Черное морезерноВеликобританияРосcия
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