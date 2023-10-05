Количество украинцев, погибших в туристическом автобусе в Венеции, возросло до девяти

Власти Италии идентифицировали всех погибших в ДТП вблизи Венеции - 21 человека. Среди них оказалось 9 украинцев.

Источник: итальянское издание Ansa

Детали: В аварии автобуса погибли девять граждан Украины, 4 румына, 3 немца, двое португальцев, хорват, южноафриканец и единственный итальянец - водитель автобуса, 40-летний житель Тревизо.

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Что касается пострадавших, то сейчас идентифицированы 13 из 15 госпитализированных: пятеро граждан Украины, четверо немцев, двое испанцев, хорват и француз.

Последние двое пострадавших, личности которых еще не подтверждены, вероятно гражданин Украины и Германии.

Из 15 госпитализированных 12 взрослых и 3 несовершеннолетних. Десять из них находятся в реанимации.

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