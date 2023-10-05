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Количество украинцев, погибших в туристическом автобусе в Венеции, возросло до девяти

"Украинская правда"Четверг, 5 октября 2023, 06:55
Количество украинцев, погибших в туристическом автобусе в Венеции, возросло до девяти
Место ДТП, фото ansa.it

Власти Италии идентифицировали всех погибших в ДТП вблизи Венеции - 21 человека. Среди них оказалось 9 украинцев.  

Источник: итальянское издание Ansa

Детали: В аварии автобуса погибли девять граждан Украины, 4 румына, 3 немца, двое португальцев, хорват, южноафриканец и единственный итальянец - водитель автобуса, 40-летний житель Тревизо. 

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Что касается пострадавших, то сейчас идентифицированы 13 из 15 госпитализированных: пятеро граждан Украины, четверо немцев, двое испанцев, хорват и француз. 

Последние двое пострадавших, личности которых еще не подтверждены, вероятно гражданин Украины и Германии. 

Из 15 госпитализированных 12 взрослых и 3 несовершеннолетних. Десять из них находятся в реанимации.

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Предыстория: 

  • По не установленным пока причинам автобус разбился во вторник 3 октября незадолго до 20:00. Он вез туристов в кемпинг в Маргере.
  • Автобус слетел с эстакады и упал с высоты. По некоторым сообщениям, автобус работал на метане, упал на линии электропередачи и загорелся. Продолжаются следственные действия. Следов торможения на асфальте, по предварительным данным, нет.
  • В ужасной аварии погиб 21 человек. В префектуре Венеции с самого начала информировали, что среди погибших и пострадавших есть граждане Украины.

Темы: ИталияДТП
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