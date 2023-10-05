В прибрежных районах Херсона прогремела серия взрывов
Четверг, 5 октября 2023, 07:33
В некоторых районах Херсона утром 5 октября раздавались взрывы из-за обстрелов с оккупированного восточного берега Херсонской области.
Источник: начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко
Прямая речь Мрочко: "В прибрежных районах Херсона прозвучала серия взрывов! Армия РФ ведет обстрел с временно оккупированного левого берега.
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