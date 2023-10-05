Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В прибрежных районах Херсона прогремела серия взрывов

Елена РощинаЧетверг, 5 октября 2023, 07:33

В некоторых районах Херсона утром 5 октября раздавались взрывы из-за обстрелов с оккупированного восточного берега Херсонской области.

Источник: начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко

Прямая речь Мрочко: "В прибрежных районах Херсона прозвучала серия взрывов! Армия РФ ведет обстрел с временно оккупированного левого берега. 

Реклама:

Будьте осторожны! Перейдите в более безопасные места!".

Темы: Херсонобстрелвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СБУ собрала доказательства госизмены экс-ведущей телеканалов Медведчука

У Кадырова были проблемы с почками, но он выздоровел – Буданов

В США призвали Зеленского сосредоточиться на борьбе с коррупцией

Количество погибших украинцев в Израиле возросло до семи

Российский корабль "Павел Державин" получил повреждения возле Севастополя – спикер ВМС

фотоВ Киеве вооруженный мужчина пытался захватить бизнес-центр – его задержали

Все новости...
Херсон
В Херсоне погибли мужчина и женщина во время утреннего обстрела
Россияне обстреляли Херсон ночью и утром – повреждено образовательное учреждение
Из-за обстрела Херсона погиб пожилой мужчина – МВА
Последние новости
13:27
Криминалисты идентифицировали всех погибших в Грозе, их 59 человек − МВД
13:25
видеоВоздушные силы показали работу ПВО по "Шахедам" ночью
13:09
В Минэкономики прогнозируют рост ВВП Украины в этом году на 4%
13:05
На блок-посту в Киеве раздались выстрелы: полиция выясняет обстоятельства
13:00
Оккупанты распространяют фейк о продаже на аукционе квартиры Елены Зеленской в Крыму
12:44
фотоВ Киеве во время пожара женщина выпрыгнула из окна и погибла
12:39
Украина готовится значительно увеличить экспорт зерна через Румынию и Молдову – Шмыгаль
12:38
Буданов о войне: Мы выбились из графика
12:26
СБУ собрала доказательства госизмены экс-ведущей телеканалов Медведчука
12:10
У Кадырова были проблемы с почками, но он выздоровел – Буданов
Все новости...
Реклама: