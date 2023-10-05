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Ночью силы ПВО уничтожили 24 из 29 "Шахедов" над тремя областями Украины

Елена РощинаЧетверг, 5 октября 2023, 07:55
Ночью силы ПВО уничтожили 24 из 29 Шахедов над тремя областями Украины
Дрон "Шахед", фото Сил обороны юга Украины

В ночь на 5 октября Воздушные Силы во взаимодействии с противовоздушной обороной Сил обороны Украины уничтожили 24 из 29 вражеских ударных дронов.

Источник: Воздушные силы Вооруженных сил Украины, глава Николаевской областной военной администрации Виталий КимСилы обороны юга Украины

Дословно ВС: В ночь на 5 октября 2023 года оккупанты атаковали Украину ударными БпЛА типа "Shahed" с южного направления (мыс Чауда – ВОТ Крым). Всего зафиксировано пуски 29 ударных БпЛА. 

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Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожено 24 "Shahed-131/136" в пределах Одесской, Николаевской и Кировоградской областей".

24 ударных дрона были уничтожены в ночь на 5 октября над Украиной
24 ударных дрона были уничтожены в ночь на 5 октября над Украиной
Воздушные силы ВСУ

Детали: Виталий Ким сообщил, что над Николаевской областью в ночь на 5 октября силы и средства противовоздушной обороны уничтожили 10 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131".

Силы обороны юга Украины сообщили, что из 24 уничтоженных "Шахедов" 10 сбиты над Николаевской областью, 9 – над Кировоградской областью, 5 – над Одесской областью.

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Темы: ПВОВоздушные силы ВСУШахедвойна
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