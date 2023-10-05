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Отцу Зеленского, который является ученым, назначили пожизненную стипендию

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 5 октября 2023, 10:26
Отцу Зеленского, который является ученым, назначили пожизненную стипендию
Александр Зеленский, фото Факты

Отец президента Украины Александр Зеленский, который является доктором наук, значится в списках на назначение пожизненной стипендии Кабинета министров Украины.

Источник: сайт Кабмина, сайт Государственного университета экономики и технологий, BBC

Детали: Как говорится на сайте Кабмина, пожизненную стипендию получают за "выдающиеся заслуги в сфере высшего образования". Всего в списке, обнародованном на сайте, есть около 100 ученых.

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BBC отмечает, что кандидатов на получение пожизненной стипендии выдвигают учебные заведения или местные органы власти. Затем направляют их в Министерство образования и науки.

Справка: На сайте университета говорится, что Александр Зеленский в 2005 году получил ученое звание профессора кафедры информатики. Тема его докторской диссертации: "Методологические основы маркшейдерского обеспечения планирования и учета добычи в информационной системе управления рудным карьером".

В 2009-2010 годах он был исполнитель гранта Президента Украины для одаренной молодежи по проекту "Разработка автоматизированной системы геолого-маркшейдерского обеспечения для рудных карьеров".

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Сейчас он является заведующим кафедрой информатики и информационных технологий.

По данным из открытых источников, он также является членом диссертационного совета в Национальном горном университете в Днепре и диссертационного совета в Криворожском национальном университете.

Имеет 140 публикаций, соавтор 4 монографий.

Темы: ЗеленскийобразованиеКабинет министровпрезидент
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