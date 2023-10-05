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Зеленский прибыл в Испанию на встречу европейских лидеров

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 5 октября 2023, 10:39

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в испанский город Гранада, где 5 октября будет проходить саммит Европейского политического сообщества.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Х (Twitter) Зеленского

Детали: Зеленский сообщил, что прибыл в Гранаду, и обозначил ключевые темы, которые планирует поднимать в обсуждениях по поводу улучшения архитектуры безопасности в Европе.

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"Мы обратим особое внимание на Черноморский регион, а также наши совместные усилия для укрепления глобальной продовольственной безопасности и свободы судоходства.

Ключевой приоритет Украины, особенно учитывая приближение зимы - усилить противовоздушную оборону. У нас уже есть основы для новых договоренностей с партнерами, ожидаем их утверждения и реализации", - рассказал президент.

Напомним, это третья встреча инициированного Францией нового формата европейского сотрудничества. Вторая встреча Европейского политического сообщества проходила 1 июня в Молдове, возле Кишинева, первая – в Праге осенью прошлого года.

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На полях саммита в Гранаде планировались также переговоры лидеров Армении и Азербайджана с участием Турции. Однако Эрдоган в последний момент отменил поездку, как и президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Армянский премьер Никол Пашинян отметил, что до новости об отказе Алиева ехать в Испанию Ереван оценивал как "очень вероятный" шанс на подписание мирного соглашения между странами, но отменять запланированную поездку не будет.

На следующий день, 6 октября, лидеры ЕС проведут в Гранаде неформальную встречу, на которой обсудят развитие Союза до 2030 года.

Темы: ЗеленскийИспания
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