Россия собралась разместить базу ВМФ на оккупированной территории Грузии

Россия планирует создать военно-морскую базу на черноморском побережье оккупированной РФ грузинской Абхазии.

Источник: лидер непризнанного региона Аслан Бжания в комментарии газете "Известия" через день после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, пишет "Европейская правда"

Детали: Бжания сообщил, что было подписано соглашение о постоянной военно-морской базе в Очамчирском районе.

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Прямая речь: "Мы подписали соглашение, и в ближайшее время в Очамчирском районе будет пункт постоянного базирования Военно-морского флота РФ...

Это все направлено на повышение уровня обороноспособности как России, так и Абхазии, и такое взаимодействие будет продолжаться".

Больше деталей: При этом Бжания отметил, что "есть вещи, о которых я не могу говорить".

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Он также заявил, что нынешние руководители Грузии – "это люди-прагматики".

Что предшествовало: Ранее британская разведка сообщала, что после последней серии успешных украинских ударов российский Черноморский флот РФ не сможет иметь в акватории Черного моря такой контроль, как раньше.

В Министерстве обороны Великобритании считают, что украинским силам удалось фактически нанести поражение российскому флоту в Черном море.