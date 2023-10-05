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ВСУ: На Лимано-Купянском направлении тяжелая ситуация, новая цель россиян – Макеевка

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 5 октября 2023, 11:52
ВСУ: На Лимано-Купянском направлении тяжелая ситуация, новая цель россиян – Макеевка
Макеевка, скрин с карты deepstate

На Лимано-Купянском направлении ситуация сейчас тяжелее, чем на Бахмутском, новая цель врага - Макеевка.

Источник: представитель Восточной группировки войск Илья Евлаш в эфире национального телемарафона новостей

Прямая речь: "По моему мнению, самое динамичное направление - Лимано-Купянское. Там сейчас самая тяжелая ситуация. Противник использует очень интенсивно свои Су-35 - новые штурмовики, которые могут стреляли по воздушным и наземным целям. Они заходят преимущественно парами. Также враг использует Ка-52, Су-25, Ми-8. Интенсивность штурмовых действий там сейчас повысилась. За минувшие сутки зафиксировано 8 боевых столкновений.

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Противник сейчас выбрал новую точку - Макеевка - и направляет все усилия на это направление. Эти 8 боестолкновений произошли именно там.

... Если сравнивать (с Бахмутским направлением - ред.) в личном составе - это более 110 тысяч военнослужащих (на Лимано-Купянском направлении - ред.), 1085 танков, почти 2000 боевых бронированных машин. Это БМП, БМД, МТ-ЛБ, "Тигры", различные дозорные машины, более 700 единиц артиллерийских систем и еще около полутысячи РСЗО. 

В противоположность Бахмутскому, где мы видим значительно меньшие цифры: 51 тысяча личного состава, 211 танков, 1000 боевых бронированных машин, 110 артиллерийских систем и еще 100 РСЗО".

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Детали: Евлаш сообщил, что украинским бойцам удалось повредить российскую РЛС "Зоопарк", которая "очень докучала нашим военным". Евлаш назвал ее "жирной целью". По его мнению, на этом направлении будет "немного легче", пока россияне приводят ее в порядок.

В то же время спикер Восточной группировки добавил, что на Бахмутском направлении продолжаются тяжелые бои в районе железной дороги: "Мы пытаемся отбросить врага и закрепиться на достигнутых рубежах. Противник продолжает обстреливать".

Темы: Харьковская областьвойнаВооруженные силыЛуганская область
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