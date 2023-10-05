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В Винницкой области задержали "смотрящего" за регионом, чья банда занималась вымогательством

Валентина РоманенкоЧетверг, 5 октября 2023, 12:43
В Винницкой области задержали смотрящего за регионом, чья банда занималась вымогательством
фото, предоставленное УП источником

Правоохранители задержали преступную группу во главе с "криминальным авторитетом", которая занималась вымогательством в Винницкой области.

Источник: Нацполиция, СБУ, Офис генпрокурора, собеседники УП в правоохранительных органах

Детали: Лидером группировки был так называемый "смотрящий" по региону по прозвищу "Комар" (по данным УП - 45-летний Константин Комаров), который уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за убийство. Среди участников - ранее судимые лица, которые выполняли роль "силового блока".

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Следователи Нацполиции установили, что организатор ("Комар") давал указания, у кого вымогать деньги, и продумывал план успешной реализации преступных намерений. В частности задокументировано, что фигуранты угрожали мужчине и его родственникам уничтожением имущества, физической расправой и даже убийством после того, как он "без их ведома" за более 2,6 млн грн продал земельный участок.

Основным аргументом уголовников был их безоговорочный авторитет: мол, любые сделки на территории Винницкой области возможны только с их согласия, а за это - надо платить.

Когда потерпевший отказался отдавать деньги, представители так называемого "силового блока" начали его преследовать и угрожать. Поэтому мужчина выехал за пределы области, однако вымогатели не остановились и продолжили шантажировать его. Чтобы защитить родных и "решить вопрос", он вернулся в Винницкую область, где вымогатели жестоко избили его.  Поэтому, не выдержав давления, винничанин согласился отдать вымогателям 20 000 долларов США.

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"Рома Винницкий"
фото, предоставленное УП источником

Во время передачи части этой суммы правоохранители задержали лидера группировки, так называемого "криминального авторитета" ("Комара"), и руководителя "силового блока" преступной группы, который в прошлом судим за умышленное убийство, вымогательство и нанесение телесных повреждений (по данным УП, 43-летнего Романа Инякина, известного как "Рома Винницкий").

Под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора им сообщили о подозрении за вымогательство в особо крупных размерах с причинением тяжких телесных повреждений.

 

Сейчас решается вопрос об избрании участникам группы меры пресечения в виде содержания под стражей, без определения залога.

В отношении других членов преступной группировки досудебное расследование продолжается. Среди них - "криминальный авторитет", который находится под санкциями СНБО (61-летний Ашот Бурлака по прозвищу "Ашот").

 
"Ашот"
фото, предоставленное УП источником

Темы: криминалВинницкая область
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