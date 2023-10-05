Киев готов к старту отопительного сезона – Кличко

Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что Киев провел необходимые технические и организационные мероприятия и готов к старту отопительного сезона, однако вновь призвал правительство погасить задолженность перед городом.

Источник: Кличко в Telegram

Дословно: "На сегодня все жилые дома, находящиеся в обслуживании коммунальных управляющих компаний, получили акты готовности к зиме. То есть готовы к подаче тепла. Призываю других управляющих, в том числе ОСМД и ЖСК, также позаботиться о получении этих актов. Город в этом плане всячески будет помогать, чтобы все без исключения дома не имели проблем с запуском тепла.

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То есть Киев провел необходимые технические и организационные мероприятия и готов к старту отопительного сезона. Но я еще раз призываю всех ответственных лиц на местах осознать его сложность, мобилизовать силы и ресурсы.

А правительство, убежден, должно выполнить обещанное и не оставить накануне зимы теплохозяйства без средств и с огромными убытками. Это угрожающая ситуация. И она – не только в Киеве, но и по всей стране".

Детали: Кличко также отметил, что около 100 котельных столицы обеспечены возможностями оперативного переключения на работу от генераторов. Такую же возможность имеют 150 бюветных комплексов.

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Также город приобрел 23 мобильных передвижных котельных, которые, в случае необходимости, обеспечат на определенный период теплом медицинские учреждения, школы и садики, пункты обогрева.

"Мы продолжаем восстановление поврежденного или разрушенного прошлой зимой оборудования на объектах критической инфраструктуры. Столица выделила на эти цели около миллиарда гривен и до конца года запланированные ремонты выполнят", - добавил он.

Также с начала года в столице заменили более 60 км теплосетей и устранили более 3 тысяч повреждений на сетях.

В то же время мэр пожаловался, что государство так и не выполнило обещаний перед теплоснабжающими предприятиями.

"Напомню, задолженность, которую правительство обещает погасить уже второй год подряд, на сегодня перед Киевом составляет 6,8 миллиарда гривен. А по всей стране – 36 миллиардов! То есть, местные власти тарифы для населения не повышали, в то время как выросла стоимость всех составляющих тарифа. Правительство обещало эту разницу компенсировать, президент давал поручение. Но средств мы пока так и не дождались", – заявил Кличко.

Что предшествовало: 3-го октября Кличко заявил, что Киевсовет обратится к правительству относительно погашения задолженности государства перед столицей, иначе отопительный сезон может оказаться под угрозой срыва.