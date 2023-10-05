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Шойгу заявил, что в РФ набрали 9 резервных полков для войны с Украиной

Алена МазуренкоЧетверг, 5 октября 2023, 15:18
Шойгу заявил, что в РФ набрали 9 резервных полков для войны с Украиной
СЕРГЕЙ ШОЙГУ, ФОТО: GETTY IMAGES

Министр обороны российских захватчиков Сергей Шойгу заявил, что в РФ сформировали 9 резервных полков для войны против Украины.

Источник: российские СМИ, Минобороны РФ

Прямая речь Шойгу: "Если возвращаться к контрактникам, у нас, как это и было решено Генеральным штабом РФ, сформированы по каждой группировке резервные полки. На сегодняшний день (5 октября 2023 года - ред.) у нас девять резервных полков, которые готовятся, и идет их естественное, постоянное пополнение.

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Добровольцы. За это время у нас набрано 38 тысяч добровольцев. Люди приходят высокомотивированные, готовые к выполнению боевых задач. Кто-то уже имеет боевой опыт, потому что многие из добровольцев, завершив полугодовой контракт, возвращаются на второй, а есть те, кто возвращаются в третий раз".

Детали: Минобороны оккупантов сообщает, что Шойгу проверил работу по боевой подготовке резервных полков на полигонах Южного военного округа.

По его словам, там одновременно идет подготовка и контрактников, набранных в последний месяц, и добровольцев.

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Он похвалил чиновников из разных регионов РФ, которые отправили на войну в Украину, отряды "добровольцев". В частности, главу Якутии.

Также Шойгу заявил, что россияне набрали много "добровольцев-женщин". В основном, по словам оккупанта, это "врачи, медицинские работники".

Темы: Росcиявойнаоккупация
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