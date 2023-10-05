Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Шойгу заявил, что в РФ набрали 9 резервных полков для войны с Украиной

Алена МазуренкоЧетверг, 5 октября 2023, 15:18
Шойгу заявил, что в РФ набрали 9 резервных полков для войны с Украиной
СЕРГЕЙ ШОЙГУ, ФОТО: GETTY IMAGES

Министр обороны российских захватчиков Сергей Шойгу заявил, что в РФ сформировали 9 резервных полков для войны против Украины.

Источник: российские СМИ, Минобороны РФ

Прямая речь Шойгу: "Если возвращаться к контрактникам, у нас, как это и было решено Генеральным штабом РФ, сформированы по каждой группировке резервные полки. На сегодняшний день (5 октября 2023 года - ред.) у нас девять резервных полков, которые готовятся, и идет их естественное, постоянное пополнение.

Реклама:

Добровольцы. За это время у нас набрано 38 тысяч добровольцев. Люди приходят высокомотивированные, готовые к выполнению боевых задач. Кто-то уже имеет боевой опыт, потому что многие из добровольцев, завершив полугодовой контракт, возвращаются на второй, а есть те, кто возвращаются в третий раз".

Детали: Минобороны оккупантов сообщает, что Шойгу проверил работу по боевой подготовке резервных полков на полигонах Южного военного округа.

По его словам, там одновременно идет подготовка и контрактников, набранных в последний месяц, и добровольцев.

ВИДЕО ДНЯ

Он похвалил чиновников из разных регионов РФ, которые отправили на войну в Украину, отряды "добровольцев". В частности, главу Якутии.

Также Шойгу заявил, что россияне набрали много "добровольцев-женщин". В основном, по словам оккупанта, это "врачи, медицинские работники".

Темы: Росcиявойнаоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СБУ собрала доказательства госизмены экс-ведущей телеканалов Медведчука

У Кадырова были проблемы с почками, но он выздоровел – Буданов

В США призвали Зеленского сосредоточиться на борьбе с коррупцией

Количество погибших украинцев в Израиле возросло до семи

Российский корабль "Павел Державин" получил повреждения возле Севастополя – спикер ВМС

фотоВ Киеве вооруженный мужчина пытался захватить бизнес-центр – его задержали

Все новости...
Росcия
IT-армия остановила работу крупнейших аэропортов РФ – Федоров
Зеленский предупреждает, что Россия может атаковать другие страны в 2028 году
Минмолодежи требует FIFA и UEFA отменить решение о допуске россиян к соревнованиям
Последние новости
13:32
Россияне хотели осуществить контролируемый выброс радиации на оккупированной ЗАЭС – Буданов
13:27
Криминалисты идентифицировали всех погибших в Грозе, их 59 человек − МВД
13:25
видеоКомандующий Воздушных сил показал работу ПВО по "Шахедам" ночью
13:09
В Минэкономики прогнозируют рост ВВП Украины в этом году на 4%
13:05
На блок-посту в Киеве раздались выстрелы: полиция выясняет обстоятельства
13:00
Оккупанты распространяют фейк о продаже на аукционе квартиры Елены Зеленской в Крыму
12:44
фотоВ Киеве во время пожара женщина выпрыгнула из окна и погибла
12:39
Украина готовится значительно увеличить экспорт зерна через Румынию и Молдову – Шмыгаль
12:38
Буданов о войне: Мы выбились из графика
12:26
СБУ собрала доказательства госизмены экс-ведущей телеканалов Медведчука
Все новости...
Реклама: