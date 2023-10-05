Суд в Сербии окончательно отказал Украине в выдаче бывшего генерала СБУ
Апелляционный суд в Нише (Сербия) подтвердил решение Высшего суда первой инстанции, который отказал в экстрадиции экс-начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова в Украину.
Источник: суд в комментарии балканской службе "Радио Свобода"
Детали: Это решение юридически закрепляет предыдущие судебные приговоры в Сербии о невыдаче Наумова на запрос Украины.
Этот запрос поступил от Украины в Сербию в середине октября 2022 года. В Украине Наумову сообщили о двух подозрениях - в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, в злоупотреблении властью или служебным положением и в мошенничестве и нанесении ущерба государству в размере более 3,2 млн гривен.
Что предшествовало: 6 июля Высший суд в Нише отклонил запрос Украины о выдаче Наумова, а Апелляционный суд подтвердил это решение 29 сентября.
Сам Наумов выступал против своей экстрадиции в Украину, утверждая, что в таком случае его безопасность якобы будет под угрозой.
29 сентября Высший суд города Ниш также приговорил Андрея Наумова к одному году лишения свободы по обвинению в отмывании денег.
Напомним:
- Наумов - фигурант ряда журналистских расследований о контрабандном импорте и коррупционных схемах на таможне. Еще в статусе начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ фигурировал в расследовании журналистов "Схем" о приобретении элитного имущества, несопоставимого с официальными доходами госслужащего.
- Также известно, что накануне полномасштабного вторжения России в Украину - а именно 23 февраля - Андрей Наумов выехал за границу.
- Кроме того, сообщалось, что подозреваемый в госизмене экс-глава Главного управления СБУ в АР Крым Олег Кулинич лоббировал назначение Андрея Наумова на должность первого заместителя председателя СБУ. Об этом говорится в обнародованных ГБР 5 апреля разговорах Кулинича и бывшего заместителя секретаря СНБО Владимира Сивковича. На записях Кулинич также описывал значительное влияние Наумова на процессы в СБУ. Согласно данным ГБР, Кулинич сотрудничал с ФСБ РФ.