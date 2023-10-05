Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Суд в Сербии окончательно отказал Украине в выдаче бывшего генерала СБУ

Евгений КизиловЧетверг, 5 октября 2023, 18:41
Суд в Сербии окончательно отказал Украине в выдаче бывшего генерала СБУ
андрей наумов, фото: "Радио Свобода"

Апелляционный суд в Нише (Сербия) подтвердил решение Высшего суда первой инстанции, который отказал в экстрадиции экс-начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова в Украину.

Источник: суд в комментарии балканской службе "Радио Свобода"

Детали: Это решение юридически закрепляет предыдущие судебные приговоры в Сербии о невыдаче Наумова на запрос Украины.

Реклама:

Этот запрос поступил от Украины в Сербию в середине октября 2022 года. В Украине Наумову сообщили о двух подозрениях - в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, в злоупотреблении властью или служебным положением и в мошенничестве и нанесении ущерба государству в размере более 3,2 млн гривен.

Что предшествовало: 6 июля Высший суд в Нише отклонил запрос Украины о выдаче Наумова, а Апелляционный суд подтвердил это решение 29 сентября.

Сам Наумов выступал против своей экстрадиции в Украину, утверждая, что в таком случае его безопасность якобы будет под угрозой.

ВИДЕО ДНЯ

29 сентября Высший суд города Ниш также приговорил Андрея Наумова к одному году лишения свободы по обвинению в отмывании денег.

Напомним:

  • Наумов - фигурант ряда журналистских расследований о контрабандном импорте и коррупционных схемах на таможне. Еще в статусе начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ фигурировал в расследовании журналистов "Схем" о приобретении элитного имущества, несопоставимого с официальными доходами госслужащего.
  • Также известно, что накануне полномасштабного вторжения России в Украину - а именно 23 февраля - Андрей Наумов выехал за границу.
  • Кроме того, сообщалось, что подозреваемый в госизмене экс-глава Главного управления СБУ в АР Крым Олег Кулинич лоббировал назначение Андрея Наумова на должность первого заместителя председателя СБУ. Об этом говорится в обнародованных ГБР 5 апреля разговорах Кулинича и бывшего заместителя секретаря СНБО Владимира Сивковича. На записях Кулинич также описывал значительное влияние Наумова на процессы в СБУ. Согласно данным ГБР, Кулинич сотрудничал с ФСБ РФ.

Темы: СербияСБУэкстрадицияУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СБУ собрала доказательства госизмены экс-ведущей телеканалов Медведчука

У Кадырова были проблемы с почками, но он выздоровел – Буданов

В США призвали Зеленского сосредоточиться на борьбе с коррупцией

Количество погибших украинцев в Израиле возросло до семи

Российский корабль "Павел Державин" получил повреждения возле Севастополя – спикер ВМС

фотоВ Киеве вооруженный мужчина пытался захватить бизнес-центр – его задержали

Все новости...
Сербия
В Косово заявили, что Сербия готовила аннексию северных районов, где живут этнические сербы
Сербский суд на год посадил за решетку экс-генерала СБУ Наумова – СМИ
В Косово обвинили Сербию в вооружении группы, убившей полицейского
Последние новости
13:32
Россияне хотели осуществить контролируемый выброс радиации на оккупированной ЗАЭС – Буданов
13:27
Криминалисты идентифицировали всех погибших в Грозе, их 59 человек − МВД
13:25
видеоКомандующий Воздушных сил показал работу ПВО по "Шахедам" ночью
13:09
В Минэкономики прогнозируют рост ВВП Украины в этом году на 4%
13:05
На блок-посту в Киеве раздались выстрелы: полиция выясняет обстоятельства
13:00
Оккупанты распространяют фейк о продаже на аукционе квартиры Елены Зеленской в Крыму
12:44
фотоВ Киеве во время пожара женщина выпрыгнула из окна и погибла
12:39
Украина готовится значительно увеличить экспорт зерна через Румынию и Молдову – Шмыгаль
12:38
Буданов о войне: Мы выбились из графика
12:26
СБУ собрала доказательства госизмены экс-ведущей телеканалов Медведчука
Все новости...
Реклама: