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Воздушные силы сообщили об угрозе БПЛА в части страны

Татьяна ОлейникЧетверг, 5 октября 2023, 23:43
Воздушные силы сообщили об угрозе БПЛА в части страны
БПЛА, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО: ANTON PETRUS

Воздушные силы сообщили вечером 5 октября об угрозе ударных БпЛА в семи областях. Российские оккупанты запустили три группы беспилотников в разные направления.

Источник: Воздушные силы в Telegram

Детали: В Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской и Харьковской областях объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных БПЛА.

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Группы "Шахедов" также следуют из Черного моря в направлении Одесской области.

Около полуночи в Воздушных силах отметили, что первая группа БПЛА движется курсом на север: Одесскую и Николаевскую области.

Вторая группа БПЛА двигается курсом на северо-восток: Запорожскую, Донецкую и Харьковскую области.

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Третья группа беспилотников взяла курс в Кировоградскую область.

Около часа ночи военные сообщили об отбое воздушной угрозы.

По состоянию на 2.00 военные обновили информацию о движении ударных беспилотников.

Первая группа через Николаевскую область курсом на Кировоградскую и Черкасскую области.

Вторая группа курсом на юго-запад в направлении Винницкой области.

Третья группа курсом на северо-восток в направлении Полтавской области.

Также под угрозой Хмельницкая и Черновицкая области.

Кроме этого, наблюдается еще несколько групп ударных БпЛА типа "Shahed" с Черного моря в направлении Измаильского района.

В 3:26 Воздушные силы сообщили, что появилась опасность для Житомира. Людей просят находиться в укрытиях.

В 4.02 раздался отбой воздушной тревоги во всех областях.

Темы: ШахедВоздушные силы ВСУ
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