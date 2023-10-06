Оккупанты ударили по Харькову: есть пострадавшие

Утром 6 октября оккупанты ударили по центру Харькова - есть попадания, три человека ранены.

Источник: мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram, председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов

Детали: Терехов написал, что Харьков под обстрелом и есть информация об ударе по центру города.

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Синегубов призвал жителей Харькова и области находиться в укрытиях, а затем написал, что есть информация о попадании в Киевском и Основянском районах Харькова.

Три человека получили ранения, состояние легкое.

Экстренные службы работают на местах, уже известно, что есть повреждения авто и зданий.