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Оккупанты ударили по Харькову: есть пострадавшие

"Украинская правда"Пятница, 6 октября 2023, 06:49
Оккупанты ударили по Харькову: есть пострадавшие
ФОТО: ДМИТРИЙ ЛАРИН, УП

Утром 6 октября оккупанты ударили по центру Харькова - есть попадания, три человека ранены.

Источник: мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram, председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов

Детали: Терехов написал, что Харьков под обстрелом и есть информация об ударе по центру города.

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Синегубов призвал жителей Харькова и области находиться в укрытиях, а затем написал, что есть информация о попадании в Киевском и Основянском районах Харькова.

Три человека получили ранения, состояние легкое.

Экстренные службы работают на местах, уже известно, что есть повреждения авто и зданий.

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Темы: ХарьковХарьковская область
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