В ночь на 6 октября ПВО уничтожила 25 из 33 вражеских "Шахедов"

В ночь на 6 октября противовоздушная оборона ликвидировала 25 дронов-камикадзе "Шахед" из 33 запущенных Россией.

Источник: пресс-служба Воздушных сил ВСУ

Детали: Как и за прошедшие сутки, в ночь на 6 октября 2023 года российские оккупационные войска в очередной раз атаковали с мыса Чауда с временно оккупированного полуострова Крым ударными БпЛА типа Shahed.

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Было зафиксировано пуски 33 "Шахедов", которые направлялись несколькими группами в направлении южных, восточных и центральных областей.

К отражению воздушной атаки привлекали истребительную авиацию, зенитные ракетные войска, подразделения мобильных огневых групп и радиоэлектронной борьбы.

Силами и средствами Воздушных сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожено 25 Shahed-131/136, в частности в пределах Одесской, Николаевской, Харьковской, Днепропетровской, Черкасской и Житомирской областей.