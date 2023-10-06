Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В ночь на 6 октября ПВО уничтожила 25 из 33 вражеских "Шахедов"

Валентина РоманенкоПятница, 6 октября 2023, 08:07
В ночь на 6 октября ПВО уничтожила 25 из 33 вражеских Шахедов
иллюстрация Воздушных сил

В ночь на 6 октября противовоздушная оборона ликвидировала 25 дронов-камикадзе "Шахед" из 33 запущенных Россией.

Источник: пресс-служба Воздушных сил ВСУ

Детали: Как и за прошедшие сутки, в ночь на 6 октября 2023 года российские оккупационные войска в очередной раз атаковали с мыса Чауда с временно оккупированного полуострова Крым ударными БпЛА типа Shahed.

Реклама:

Было зафиксировано пуски 33 "Шахедов", которые направлялись несколькими группами в направлении южных, восточных и центральных областей.

К отражению воздушной атаки привлекали истребительную авиацию, зенитные ракетные войска, подразделения мобильных огневых групп и радиоэлектронной борьбы.

Силами и средствами Воздушных сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожено 25 Shahed-131/136, в частности в пределах Одесской, Николаевской, Харьковской, Днепропетровской, Черкасской и Житомирской областей.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ШахедВоздушные силы ВСУПВО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский: От ракетного удара 29 декабря погибли 39 человек

Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура

Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Все новости...
Шахед
Из-за атаки "Шахедов" временно закрыт паромный пункт пропуска на границе с Румынией
Враг атаковал дронами инфраструктуру Подунавья, 11 БПЛА уничтожено – Силы обороны юга
Воздушные силы сообщили об угрозе БПЛА в части страны
Последние новости
14:55
фотоВ Турции состоялся первый полет беспилотника с украинским двигателем
14:45
В 2023 году украинцы донатили в 3 раза больше, чем в прошлом году - monobank
14:33
Зеленский: От ракетного удара 29 декабря погибли 39 человек
14:18
Основатель правящей партии Грузии Иванишвили заявил, что возвращается в политику
14:03
фотоБойцы НГУ сбили крылатую ракету из стрелкового оружия во время массированной атаки в пятницу
13:51
В энергосистеме нет дефицита, резервов мощностей достаточно
13:38
обновлено от 12:22Силы ПВО сбили ракету возле Днепра
13:28
В Киеве водоканал сбрасывал химикаты в реку – экоинспекция
13:11
В Чехии после стрельбы в университете открыли 90 дел из-за одобряющих комментариев онлайн
12:52
фотоВо дворе поврежденной от обстрела РФ многоэтажки в Одессе включили гирлянду на елке
Все новости...
Реклама: