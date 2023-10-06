Защитники уничтожили за день 620 оккупантов и 20 танков – Генштаб
Пятница, 6 октября 2023, 08:27
За минувшие сутки Россия в войне против Украины потеряла ориентировочно 620 военнослужащих, 31 артиллерийскую систему, 20 танков и 30 боевых бронированных машин.
Источник: данные Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на утро 6 октября
Детали: По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери РФ с 24.02.22 до 06.10.23 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 281 090 (+620) человек,
- танков - 4 777 (+20) ед,
- боевых бронированных машин - 9 082 (+30) ед,
- артиллерийских систем - 6666 (+23) ед,
- РСЗО - 806 (+2) ед,
- средств ПВО - 540 (+0) ед,
- самолетов - 315 (+0) ед,
- вертолетов - 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 5 158 (+29),
- крылатых ракет - 1 530 (+0),
- кораблей / катеров - 20 (+0) ед,
- подводных лодок - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 9 015 (+35) ед,
- специальной техники - 951 (+3).
Данные уточняются.