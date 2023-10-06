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Защитники уничтожили за день 620 оккупантов и 20 танков – Генштаб

Алена МазуренкоПятница, 6 октября 2023, 08:27
Защитники уничтожили за день 620 оккупантов и 20 танков – Генштаб
фото: ФБ Генштаба

За минувшие сутки Россия в войне против Украины потеряла ориентировочно 620 военнослужащих, 31 артиллерийскую систему, 20 танков и 30 боевых бронированных машин.

Источник: данные Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на утро 6 октября

Детали: По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери РФ с 24.02.22 до 06.10.23 ориентировочно составили:

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  • личного состава - около 281 090 (+620) человек,
  • танков - 4 777 (+20) ед,
  • боевых бронированных машин - 9 082 (+30) ед,
  • артиллерийских систем - 6666 (+23) ед,
  • РСЗО - 806 (+2) ед,
  • средств ПВО - 540 (+0) ед,
  • самолетов - 315 (+0) ед,
  • вертолетов - 316 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 5 158 (+29),
  • крылатых ракет - 1 530 (+0),
  • кораблей / катеров - 20 (+0) ед,
  • подводных лодок - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 9 015 (+35) ед,
  • специальной техники - 951 (+3).

Данные уточняются.

Темы: войнаВооруженные силыРосcия
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