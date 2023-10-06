Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Защитники уничтожили за день 620 оккупантов и 20 танков – Генштаб

Алена МазуренкоПятница, 6 октября 2023, 08:27
Защитники уничтожили за день 620 оккупантов и 20 танков – Генштаб
фото: ФБ Генштаба

За минувшие сутки Россия в войне против Украины потеряла ориентировочно 620 военнослужащих, 31 артиллерийскую систему, 20 танков и 30 боевых бронированных машин.

Источник: данные Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на утро 6 октября

Детали: По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери РФ с 24.02.22 до 06.10.23 ориентировочно составили:

Реклама:
  • личного состава - около 281 090 (+620) человек,
  • танков - 4 777 (+20) ед,
  • боевых бронированных машин - 9 082 (+30) ед,
  • артиллерийских систем - 6666 (+23) ед,
  • РСЗО - 806 (+2) ед,
  • средств ПВО - 540 (+0) ед,
  • самолетов - 315 (+0) ед,
  • вертолетов - 316 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 5 158 (+29),
  • крылатых ракет - 1 530 (+0),
  • кораблей / катеров - 20 (+0) ед,
  • подводных лодок - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 9 015 (+35) ед,
  • специальной техники - 951 (+3).

Данные уточняются.

Темы: войнаВооруженные силыРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне обеспокоены "украинской активностью" на левом берегу Днепра Херсонщины – ISW

Байден обратится к нации по поводу войны в Украине и Израиле

обновленоРоссия ударила по Николаевщине: погибли два человека

Тысячи украинских беженцев в Британии могут потерять крышу над головой

фотоСпутник показал, как выглядит аэродром Бердянска после ударов ВСУ

В ВО "Свобода" рассказали, чем во время войны занимается Тягнибок

Все новости...
война
Обстрел Харькова: из-под завалов достали тело 10-летнего мальчика
Враг атаковал дронами инфраструктуру Подунавья, 11 БПЛА уничтожено – Силы обороны юга
Под артиллерийским огнем оказались более 110 населенных пунктов Украины – Генштаб
Последние новости
06:48
Австрия повысила уровень террористической угрозы
05:52
Байден будет просить у Конгресса $60 млрд для Украины – СМИ
05:08
В Кривом Роге прогремели взрывы – СМИ
04:42
видеоИзраиль атаковал объекты "Хезболлы" в Ливане
03:58
Россияне обеспокоены "украинской активностью" на левом берегу Днепра Херсонщины – ISW
03:12
На оккупированной Херсонщине россияне проводят мобилизацию местных жителей – сопротивление
02:24
Байден обратится к нации по поводу войны в Украине и Израиле
01:50
Около 300 участников акций за прекращение огня в Газе арестованы в Капитолии – СМИ
01:14
В Николаеве прогремели взрывы – Ким
00:58
ОбновленоВ ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики
Все новости...
Реклама: