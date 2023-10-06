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Швеция объявила новый пакет военной помощи Украине и подумает над передачей Gripen

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 6 октября 2023, 11:16

Правительство Швеции объявило о выделении Украине 14-го пакета военной помощи и рассказало о подготовке решения о возможной передаче истребителей Gripen.

Источник: "Европейская правда", Aftonbladet со ссылкой на брифинг министра обороны Швеции Пола Йонсона

Детали: Стоимость пакета помощи составляет 2,2 млрд шведских крон - 143 млн евро. Основную часть пакета составляют боеприпасы, но также в него вошли запасные части для бронетехники. Швеция также предоставит средства связи и пехотное снаряжение.

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Йонсон отметил, что пакет состоит из материалов, о которых просили украинцы. "Это следует рассматривать как выражение приверженности со стороны Швеции долгосрочной поддержке Украины", – отметил шведский министр.

Кроме того, он сообщил, что Вооруженным силам Швеции и Шведскому управлению оборонного вооружения поручено изучить возможность передачи или экспорта в Украину истребителей Gripen.

"Правительство приняло решение поручить... оценить условия, на которых Швеция может сделать свой вклад в сфере боевых самолетов. Мы можем сделать это путем расширения нашего участия в коалиции F-16 или путем передачи в дар или экспорта системы Gripen", – сказал Йонсон.

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Ожидается, что оценка будет готова к 6 ноября.

"Мы также заявили, что обязательным условием для предоставления истребителей является то, что Швеция является союзником НАТО, и мы вели диалог с украинцами, и они выразили понимание этого", – сказал Йонсон. Как известно, Швеция до сих пор не присоединилась к НАТО из-за блокады Турции и Венгрии и пока нет понимания, когда она может стать членом Альянса.

Швеция входит в авиационную коалицию, целью которой является предоставление Украине истребителей. Ранее украинские летчики и наземный персонал имели возможность испытать в Швеции самолеты Gripen.

Во время визита президента Владимира Зеленского в Швецию обсуждалось предоставление Украине истребителей Gripen.

Темы: авиа
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