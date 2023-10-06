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Российский агент хотел завербовать сотрудницу СБУ

Валентина РоманенкоПятница, 6 октября 2023, 12:42
Российский агент хотел завербовать сотрудницу СБУ
фото, предоставленное УП источником

Служба безопасности Украины разоблачила бывшего участника "Антимайдана", который по заданию российской спецслужбы собирал разведданные и планировал создать агентурную сеть на юге Украины.

Источник: СБУ, прокуратура Одесской области, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: Подозреваемый скрывался от следствия на территории непризнанного Приднестровья по обстоятельствам массовых беспорядков на стороне пророссийских группировок "Антимайдан" 02 мая 2014 года в Одессе.

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По данным следствия, по собственной инициативе фигурант вышел на представителей российской спецслужбы и предложил свою помощь в проведении подрывной деятельности против Украины.

Во исполнение задач агрессора, фигурант под псевдонимом "Скиф" собирал разведданные о силах и средствах ВС Украины, которые расположены на территории Одессы и области, а также о наличии личного состава и военной техники на участке так называемой "украинско-приднестровской границы".

Фигурант пытался дистанционно вербовать жителей Одесской области, в том числе местных правоохранителей, говорят в СБУ.

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В "зоне особого внимания" врага была информация об установлении лиц, причастных к агентурному аппарату СБУ и правоохранительных органов Украины, которые в том числе действуют на территории ПМР, отмечают в прокуратуре.

Разведданные агент передавал своему куратору - майору "министерства государственной безопасности" ПМР, который действовал в интересах РФ.

Чтобы вывести российского агента на территорию нашего государства, контрразведчики СБУ ввели в его поле зрения действующую сотрудницу Службы безопасности и создали условия для ее "согласия" на сотрудничество с врагом.

По сценарию украинской спецслужбы, злоумышленник приехал в Одесскую область, чтобы лично завербовать "кандидатку".

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили "Скифу" о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Он находится под стражей. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

 

Дополнительно: По данным источника УП, задержанный - гражданин Украины Александр Суханов, 1975 г.р.

По данным спецслужбы, в 190-х годах он принимал участие в боевых действиях против Молдовы, стал снайпером в составе подконтрольного РФ подразделения "внутренних войск Приднестровья". Затем был назначен командиром группы 17-го отряда спецназначения "Эдельвейс" МВД России.

Находясь в рядах российского "спецназа", участвовал в боевых действиях на территории Дагестана и Чечни.

Темы: СБУвойна
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