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Украина вернула тела 64 павших защитников

Алена МазуренкоПятница, 6 октября 2023, 13:09
Украина вернула тела 64 павших защитников
иллюстративное фото Координационного штаба

6 октября на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть тела 64 погибших защитников Украины. Их передадут правоохранителям и судмедэкспертам для установления личностей погибших.

Источник: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

Дословно: "Сегодня (6 октября - ред.) по результатам проведения репатриационных мероприятий, украинской стороне удалось вернуть на подконтрольную Правительству Украины территорию тела (останки) 64 погибших (умерших) защитников Украины".

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Детали: Российской стороне передали тела (останки) погибших оккупантов.

В ведомстве добавили, что ВСУ обеспечат надлежащую и безопасную перевозку репатриированных тел (останков) погибших (умерших) защитников Украины.

Тела отвезут в определенные госучреждения для передачи представителям правоохранителей и судебно-медицинским экспертам с целью организации и проведения процессуальных (следственных) действий и судебных экспертиз, необходимых для установления личностей погибших.

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Обмен телами осуществлял Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными и стал возможным благодаря взаимодействию с объединенным центром при СБУ, МВД, ВСУ, ГСЧС в Сумской области, ГПСУ, других представительств структур сектора безопасности и обороны Украины при участии представителей МККК.

Темы: УкраинавойнаРосcияВооруженные силы
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