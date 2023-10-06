Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Украина вернула тела 64 павших защитников

Алена МазуренкоПятница, 6 октября 2023, 13:09
Украина вернула тела 64 павших защитников
иллюстративное фото Координационного штаба

6 октября на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть тела 64 погибших защитников Украины. Их передадут правоохранителям и судмедэкспертам для установления личностей погибших.

Источник: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

Дословно: "Сегодня (6 октября - ред.) по результатам проведения репатриационных мероприятий, украинской стороне удалось вернуть на подконтрольную Правительству Украины территорию тела (останки) 64 погибших (умерших) защитников Украины".

Реклама:

Детали: Российской стороне передали тела (останки) погибших оккупантов.

В ведомстве добавили, что ВСУ обеспечат надлежащую и безопасную перевозку репатриированных тел (останков) погибших (умерших) защитников Украины.

Тела отвезут в определенные госучреждения для передачи представителям правоохранителей и судебно-медицинским экспертам с целью организации и проведения процессуальных (следственных) действий и судебных экспертиз, необходимых для установления личностей погибших.

ВИДЕО ДНЯ

Обмен телами осуществлял Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными и стал возможным благодаря взаимодействию с объединенным центром при СБУ, МВД, ВСУ, ГСЧС в Сумской области, ГПСУ, других представительств структур сектора безопасности и обороны Украины при участии представителей МККК.

Темы: УкраинавойнаРосcияВооруженные силы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

карта Генштаб косвенно подтвердил заявления о продвижении морпехов на левый берег Днепра на Херсонщине

Байден будет просить у Конгресса $60 млрд для Украины – СМИ

Байден обратится к нации по поводу войны в Украине и Израиле

Тысячи украинских беженцев в Британии могут потерять крышу над головой

фотоСпутник показал, как выглядит аэродром Бердянска после ударов ВСУ

В ВО "Свобода" рассказали, чем во время войны занимается Тягнибок

Все новости...
Украина
Работу в Украине чаще всего ищут продавцы, а работодателям нужны шиномонтажники
Украина "подтолкнула очередь" на вступление в Евросоюз – Боррель
Германия работает над передачей Украине новой системы Patriot - Зеленский
Последние новости
12:03
Маск может заблокировать Twitter в Европе - СМИ
11:56
В "Свободе" считают, что радикальные заявления Фарион не влияют на рейтинг партии
11:51
В Москве среди жилых домов открыли ракетный завод
11:44
аудиоВ Черкасской области чиновник ТЦК призвал "денацифицировать" Украину – получил 2 года тюрьмы
11:35
На Закарпатье возведут 261-метровый мост через Тису на границе с Румынией
11:29
Оккупанты обстреляли Херсон: ранены 3 человека
11:20
Некоторые в ЕС считают, что президент Еврокомиссии "перегнула палку" в поддержке Израиля
11:15
Кембриджский профессор Рори Финнин: Без крымских татар современная Украина просто не может существовать
11:14
В G7 обсудят четыре варианта запрета российских алмазов – СМИ
11:10
Угроза баллистики: в 5 областях Украины объявлена тревога
Все новости...
Реклама: