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СМИ: Зеленский посетит Румынию на следующей неделе

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 6 октября 2023, 13:25
СМИ: Зеленский посетит Румынию на следующей неделе
фото: getty

Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе посетит с визитом Румынию, пишут СМИ.

Источник: румынский телеканал Digi24 со ссылкой на собеседников, "Европейская правда"

Детали: Это будет первый визит украинского президента в Румынию с начала российского полномасштабного вторжения в Украину.

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По данным телеканала, визит Зеленского не является частью турне по нескольким странам. Это будет специальный визит только в Румынию, где президент Украины встретится с президентом Клаусом Йоханнисом и другими румынскими чиновниками.

Телеканал напомнил, что ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал приезд Зеленского в Румынию "совсем скоро".

Президенты Йоханнис и Зеленский встречались в четверг в испанской Гранаде, в рамках саммита Европейского политического сообщества.

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Румынский премьер и несколько министров также должны посетить Киев, "чтобы установить как можно больше точек сотрудничества". Речь идет о безопасности, а также об энергетике, сельском хозяйстве и других вопросах.

Напомним: Глава румынского правительства Марчел Чолаку ранее сообщал, что отправится в Киев для завершения переговоров по дальнейшему экспорту украинского зерна в Румынию.

Йоханнис встречался с Зеленским, президентом Еврокомиссии и вице-премьером Болгарии в рамках Генассамблеи ООН в США в сентябре. Йоханнис тогда заявил, что проблему с импортом украинского зерна можно снять путем создания двусторонней системы разрешений.

Темы: ЗеленскийРумыния
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