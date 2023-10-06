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Байден планирует в ноябре встретиться с Си в США – WP

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 6 октября 2023, 15:04
Байден планирует в ноябре встретиться с Си в США – WP
фото: AFP

Белый дом начал планировать встречу президента Джо Байдена с лидером Китая Си Цзиньпином, которая должна пройти в ноябре в американском Сан-Франциско.

Источник: The Washington Post со ссылками на высокопоставленных чиновников администрации президента Соединенных Штатов, "Европейская правда"

Детали: По их словам, целью встречи является попытка стабилизировать отношения между странами. Один из представителей Белого дома отметил, что есть "твердая" возможность, что эта встреча состоится.

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Другой высокопоставленный чиновник администрации президента США сказал изданию, что Байден с нетерпением ждет встречи с Си, но "пока ничего не подтверждено".

Как заявляют представители Белого дома, эти планы укрепятся после того, как глава МИД Китая Ван И приедет в Вашингтон в ближайшие недели.

Если встреча состоится, она станет первой между лидерами двух крупнейших экономик мира после их встречи на полях саммита G20 в Индонезии в ноябре 2022 года. Тогда Байден и Си подчеркнули важность дипломатии с глазу на глаз и выразили надежду, что им удастся вернуть отношения между США и Китаем в правильное русло.

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Напомним:

  • После того, как американские истребители в начале февраля 2023 года сбили китайский шпионский аэростат, который залетел на территорию США, государственный секретарь США Энтони Блинкен перенес свой визит в КНР.
  • Китай пытался убедить, что шар сбился с маршрута и обвинил США в чрезмерной реакции, а впоследствии Пекин заявил, что якобы с начала 2022 года фиксировал над собственной территорией более десятка таких аппаратов из США. В Белом доме эти обвинения отвергли.
  • С тех пор контакты между США и Китаем происходили, но были редкими. Напряженность между двумя государствами возросла из-за поведения Китая в Южнокитайском море, агрессивных действий в отношении Тайваня и полномасштабной войны России против Украины.
  • Однако в сентябре Блинкен встретился с вице-президентом Китая Хань Чжэном на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
  • Ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов армии США генерал Марк Милли заявил, что сбитый в начале февраля китайский аэростат не собирал разведывательных данных.

Темы: БайденСи ЦзиньпинСШАКитай
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