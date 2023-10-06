Турция подтвердила взрыв в Черном море у берегов Румынии

Турецкое Управление по вопросам мореплавания 6 октября подтвердило факт взрыва возле сухогруза под турецким флагом, который шел в Измаил. Инцидент произошел недалеко от побережья Румынии.

Источник: ведомство в комментарии Reuters, пишет "Европейская правда"

Детали: Турецкое управление мореплавания сообщило, что в четверг в 15-20 метрах позади судна Kafkametler, которое проходило у побережья Румынии, "произошел взрыв". Судно продолжило движение к месту назначения, чтобы доставить свой груз после проверок.

Реклама:

В ведомстве добавили: доказательств, что взрыв вызвала мина, нет.

Компания Kafkametler Maritime – оператор сухогруза – сообщила Reuters, что оно продолжило движение в Измаил, его экипаж в безопасности, а судно не нуждается в техническом обслуживании. Капитан судна отдельно отметил: хотя причина взрыва возле судна не выяснена, взрыв, как представляется, был вызван донной миной в Черном море.

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ