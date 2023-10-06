Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Турция подтвердила взрыв в Черном море у берегов Румынии

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 6 октября 2023, 18:36
Турция подтвердила взрыв в Черном море у берегов Румынии
грузовое судно Kafkametler, Фото: vesselfinder.com

Турецкое Управление по вопросам мореплавания 6 октября подтвердило факт взрыва возле сухогруза под турецким флагом, который шел в Измаил. Инцидент произошел недалеко от побережья Румынии.

Источник: ведомство в комментарии Reuters, пишет "Европейская правда"

Детали: Турецкое управление мореплавания сообщило, что в четверг в 15-20 метрах позади судна Kafkametler, которое проходило у побережья Румынии, "произошел взрыв". Судно продолжило движение к месту назначения, чтобы доставить свой груз после проверок.

Реклама:

В ведомстве добавили: доказательств, что взрыв вызвала мина, нет.

Компания Kafkametler Maritime – оператор сухогруза – сообщила Reuters, что оно продолжило движение в Измаил, его экипаж в безопасности, а судно не нуждается в техническом обслуживании. Капитан судна отдельно отметил: хотя причина взрыва возле судна не выяснена, взрыв, как представляется, был вызван донной миной в Черном море.

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ
  • Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщил, что турецкое грузовое судно в четверг подорвалось на мине в Черном море у берегов Румынии, но осталось почти неповрежденным.
  • Как сообщалось, в августе в Румынии вблизи курортного поселка Костинешти произошел взрыв в море. Вероятно, морская мина ударилась о пирс и взорвалась, нанеся незначительные повреждения, никто не пострадал.
  • После полномасштабного вторжения России в Украину румынские, болгарские и турецкие военные водолазные команды обезвреживают мины, дрейфующие в их водах.

Темы: Черное моревзрывТурциятранспорт
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Антиукраинский кандидат снимается с выборов спикера Палаты представителей - WP

фотоЗа время работы в ГБР невеста с лакшери-свадьбы стала обладательницей элитного авто - СМИ

Кулеба анонсировал новые и постоянные поставки ATACMS Украине

Сенцов получил ранение на фронте

фотоРада сделала шаг к запрету религиозных организаций, связанных с Россией

Будет все, что необходимо для ПВО: Германия готовит зимний пакет помощи Украине

Все новости...
Черное море
Разведка Британии обвинила Россию в намерении заминировать "зерновой коридор"
Россия перебросила 14 кораблей Черноморского флота в Новороссийск – эксперт OSINT
Россияне усилили охрану Керченского моста − ВМС ВСУ
Последние новости
20:28
НАТО усиливает патрули в Балтийском море
20:23
"Не меню в ресторане". Посол рассказал о сложностях для Украины на пути в ЕС
20:14
Украина и Франция начали переговоры по гарантиям безопасности
20:12
Зеленский подписал увеличение расходов бюджета-2023
20:02
Силы обороны уничтожили два российских "Солнцепёка" – сводка ГШ
20:02
Обещал продукты и деньги: в Киеве будут судить мужчину за развратные действия в отношении подростков
19:48
Минприроды готовит налог на мусор
19:37
Комиссия по журналистской этике осудила слова телеведущей, сравнившие поведение Путина с аутизмом
19:35
У WhatsApp появилась возможность одновременно открыть две учетные записи на одном устройстве
19:34
Пресс службу Министерства обороны возглавил Илларион Павлюк
Все новости...
Реклама: