Турция подтвердила взрыв в Черном море у берегов Румынии
Турецкое Управление по вопросам мореплавания 6 октября подтвердило факт взрыва возле сухогруза под турецким флагом, который шел в Измаил. Инцидент произошел недалеко от побережья Румынии.
Источник: ведомство в комментарии Reuters, пишет "Европейская правда"
Детали: Турецкое управление мореплавания сообщило, что в четверг в 15-20 метрах позади судна Kafkametler, которое проходило у побережья Румынии, "произошел взрыв". Судно продолжило движение к месту назначения, чтобы доставить свой груз после проверок.
В ведомстве добавили: доказательств, что взрыв вызвала мина, нет.
Компания Kafkametler Maritime – оператор сухогруза – сообщила Reuters, что оно продолжило движение в Измаил, его экипаж в безопасности, а судно не нуждается в техническом обслуживании. Капитан судна отдельно отметил: хотя причина взрыва возле судна не выяснена, взрыв, как представляется, был вызван донной миной в Черном море.
Напомним:
- Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщил, что турецкое грузовое судно в четверг подорвалось на мине в Черном море у берегов Румынии, но осталось почти неповрежденным.
- Как сообщалось, в августе в Румынии вблизи курортного поселка Костинешти произошел взрыв в море. Вероятно, морская мина ударилась о пирс и взорвалась, нанеся незначительные повреждения, никто не пострадал.
- После полномасштабного вторжения России в Украину румынские, болгарские и турецкие военные водолазные команды обезвреживают мины, дрейфующие в их водах.