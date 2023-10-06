Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Турция подтвердила взрыв в Черном море у берегов Румынии

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 6 октября 2023, 18:36
Турция подтвердила взрыв в Черном море у берегов Румынии
грузовое судно Kafkametler, Фото: vesselfinder.com

Турецкое Управление по вопросам мореплавания 6 октября подтвердило факт взрыва возле сухогруза под турецким флагом, который шел в Измаил. Инцидент произошел недалеко от побережья Румынии.

Источник: ведомство в комментарии Reuters, пишет "Европейская правда"

Детали: Турецкое управление мореплавания сообщило, что в четверг в 15-20 метрах позади судна Kafkametler, которое проходило у побережья Румынии, "произошел взрыв". Судно продолжило движение к месту назначения, чтобы доставить свой груз после проверок.

Реклама:

В ведомстве добавили: доказательств, что взрыв вызвала мина, нет.

Компания Kafkametler Maritime – оператор сухогруза – сообщила Reuters, что оно продолжило движение в Измаил, его экипаж в безопасности, а судно не нуждается в техническом обслуживании. Капитан судна отдельно отметил: хотя причина взрыва возле судна не выяснена, взрыв, как представляется, был вызван донной миной в Черном море.

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ
  • Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщил, что турецкое грузовое судно в четверг подорвалось на мине в Черном море у берегов Румынии, но осталось почти неповрежденным.
  • Как сообщалось, в августе в Румынии вблизи курортного поселка Костинешти произошел взрыв в море. Вероятно, морская мина ударилась о пирс и взорвалась, нанеся незначительные повреждения, никто не пострадал.
  • После полномасштабного вторжения России в Украину румынские, болгарские и турецкие военные водолазные команды обезвреживают мины, дрейфующие в их водах.

Темы: Черное моревзрывТурциятранспорт
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский: От ракетного удара 29 декабря погибли 39 человек

Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура

Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Все новости...
Черное море
Разведка Британии обвинила Россию в намерении заминировать "зерновой коридор"
Россия перебросила 14 кораблей Черноморского флота в Новороссийск – эксперт OSINT
Россияне усилили охрану Керченского моста − ВМС ВСУ
Последние новости
14:55
фотоВ Турции состоялся первый полет беспилотника с украинским двигателем
14:45
В 2023 году украинцы донатили в 3 раза больше, чем в прошлом году - monobank
14:33
Зеленский: От ракетного удара 29 декабря погибли 39 человек
14:18
Основатель правящей партии Грузии Иванишвили заявил, что возвращается в политику
14:03
фотоБойцы НГУ сбили крылатую ракету из стрелкового оружия во время массированной атаки в пятницу
13:51
В энергосистеме нет дефицита, резервов мощностей достаточно
13:38
обновлено от 12:22Силы ПВО сбили ракету возле Днепра
13:28
В Киеве водоканал сбрасывал химикаты в реку – экоинспекция
13:11
В Чехии после стрельбы в университете открыли 90 дел из-за одобряющих комментариев онлайн
12:52
фотоВо дворе поврежденной от обстрела РФ многоэтажки в Одессе включили гирлянду на елке
Все новости...
Реклама: