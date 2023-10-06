Этой зимой россияне будут пытаться уничтожить украинскую энергосистему – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина полностью отдает себе отчет в опасности, которую может нести Россия зимой.

Источник: обращение Зеленского 6 октября

Прямая речь: "Нынешнее руководство России всегда делает то, что уже когда-то делало. Все ошибки они повторяют. Все зло они повторяют. И когда у них не получается, они думают, что якобы сделали мало зла, чтобы получилось. Такая сумасшедшая логика. Но должны это учесть. Этой зимой российские террористы будут снова пытаться уничтожить нашу энергосистему. Они не способны воспринять мнение, что Украину все равно не покорят. Но попытаются сделать больше ударов и больше попыток обойти нашу защиту".

Реклама:

"Сегодня на Ставке были доклады украинских военных и всех должностных лиц, отвечающих за защиту нашей энергетики и за нашу тактику прохождения зимы. В частности, докладывали глава правительства, министры, руководители энергокомпаний, представители сферы связи, главы областных администраций. Все, что касается физической защиты объектов, восстановления, выполнения приказов, порядка действий в случае тех или иных чрезвычайных ситуаций".

Детали: Также, по словам президента, Украина делает еще больше шагов на усиление ПВО и на сотрудничество с партнерами ради устойчивости энергетики. В частности, на этой неделе с Германией проработали передачу Украине еще одной батареи Patriot, что станет существенным усилением. С Испанией договорились о дополнительных системах ПВО Hawk и поддержке энергетическим оборудованием. С Италией обсудили наполнение нового пакета безопасности.

Зеленский отметил, что местные власти должны выполнить всю часть подготовительной работы. На следующей неделе будет фиксация текущей подготовки в регионах к зиме.