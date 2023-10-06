Пограничники не выпустили за границу уже более 2 тысяч госслужащих

Государственная пограничная служба не выпустила за границу уже более 2 тысяч чиновников, в январе 2023-го им запретили выезжать без уважительной причины.

Источник: представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко на брифинге, передает "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Демченко: "За время действия этой нормы на государственной границе не пропустили более 2 тысяч человек, занимавших должности, находившиеся на контроле Госпогранслужбы, которые пытались уехать не по тем условиям, которые определены правилами пересечения границы. Как я отмечал, это или с целью служебной командировки или сопровождая своих детей".

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