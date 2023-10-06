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Пограничники не выпустили за границу уже более 2 тысяч госслужащих

Татьяна ОлейникПятница, 6 октября 2023, 22:50
Пограничники не выпустили за границу уже более 2 тысяч госслужащих
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО: ПРЕССЛУЖБА ГПСУ

Государственная пограничная служба не выпустила за границу уже более 2 тысяч чиновников, в январе 2023-го им запретили выезжать без уважительной причины.

Источник: представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко на брифинге, передает "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Демченко: "За время действия этой нормы на государственной границе не пропустили более 2 тысяч человек, занимавших должности, находившиеся на контроле Госпогранслужбы, которые пытались уехать не по тем условиям, которые определены правилами пересечения границы. Как я отмечал, это или с целью служебной командировки или сопровождая своих детей".

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Предыстория:

  • В январе Совет национальной безопасности и обороны решил, что на время военного положения госслужащие могут выезжать за пределы Украины исключительно в служебные командировки.

Темы: Пограничная служба
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