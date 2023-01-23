Чиновники смогут покидать Украину только для служебных командировок – решение СНБО
Совет национальной безопасности и обороны решил, что на время военного положения госслужащие могут выезжать за пределы Украины исключительно в служебные командировки.
Источник: проинформированные источники УП, указ президента, решение СНБО, видеообращение президента
Прямая речь Владимира Зеленского: "Есть принципиальное решение СНБО относительно выезда чиновников за границу. Это касается всех должностных лиц центральной власти, различных других уровней местной власти.
Это касается правоохранителей, народных избранников, прокуроров и всех тех, кто должен работать на государство и в государстве.
Хотят отдыхать сейчас - будут отдыхать за пределами государственной службы. За границу ездить на отдых или с какой-то другой негосударственной целью чиновникам больше не удастся".
Детали: Совет национальной безопасности и обороны решил, что в период мобилизации и во время военного положения государственные служащие могут выезжать за пределы Украины исключительно в служебные командировки.
Такое решение приняли на заседании СНБО учитывая информацию председателя государственной пограничной службы по вопросу пересечения государственной границы Украины в условиях военного положения.
Кабинет министров должен в пятидневный срок внести соответствующие изменения в правила пересечения госграницы.
Изменения будут касаться:
- членов Кабмина, первых заместителей и заместителей министров, руководителей центральных органов исполнительной власти, их первых заместителей и заместителей,
- руководителя Офиса президента и его заместителей, руководителей других вспомогательных органов и служб, образованных президентом, и их заместителей,
- председателя СБУ, его первого заместителя и заместителей,
- председателя и членов Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания,
- председателя и членов Счетной палаты,
- председателя и членов ЦИК, председателей и членов других государственных коллегиальных органов,
- секретаря СНБО, его первых заместителей и заместителей,
- народных депутатов,
- уполномоченного ВРУ и его представителей,
- председателя Нацбанка, его первого заместителя и заместителей,
- постпреда президента в Автономной республике Крым и его заместителей,
- глав местных госадминистраций, их первых заместителей и заместителей,
- судей КСУ, судей, прокуроров, руководителей других государственных органов и их заместителей, а также руководителей структурных подразделений госорганов, работников, забронированных на период мобилизации и на военное время за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления.
Кроме того, СБУ должна проверить законность решений Министерства развития общин, областных, Киевской городской военных администраций о выезде граждан за пределы Украины.
В том числе граждан на транспортных средствах, а также законность и обоснованность внесения соответствующих сведений в информационную систему "Шлях".
Напомним:
- Заместитель генпрокурора Алексей Симоненко ездил в отпуск в Испанию на "Мерседесе" львовского предпринимателя и депутата Григория Козловского, а сопровождал Симоненко - охранник Козловского.