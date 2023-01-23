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Чиновники смогут покидать Украину только для служебных командировок – решение СНБО

Алена МазуренкоПонедельник, 23 января 2023, 22:41
СНБО. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ОП

Совет национальной безопасности и обороны решил, что на время военного положения госслужащие могут выезжать за пределы Украины исключительно в служебные командировки.

Источник: проинформированные источники УП, указ президента, решение СНБО, видеообращение президента

Прямая речь Владимира Зеленского: "Есть принципиальное решение СНБО относительно выезда чиновников за границу. Это касается всех должностных лиц центральной власти, различных других уровней местной власти.

Это касается правоохранителей, народных избранников, прокуроров и всех тех, кто должен работать на государство и в государстве.

Хотят отдыхать сейчас - будут отдыхать за пределами государственной службы. За границу ездить на отдых или с какой-то другой негосударственной целью чиновникам больше не удастся".

Детали: Совет национальной безопасности и обороны решил, что в период мобилизации и во время военного положения государственные служащие могут выезжать за пределы Украины исключительно в служебные командировки.

Такое решение приняли на заседании СНБО учитывая информацию председателя государственной пограничной службы по вопросу пересечения государственной границы Украины в условиях военного положения.

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Кабинет министров должен в пятидневный срок внести соответствующие изменения в правила пересечения госграницы.

Изменения будут касаться: 

  • членов Кабмина, первых заместителей и заместителей министров, руководителей центральных органов исполнительной власти, их первых заместителей и заместителей,
  • руководителя Офиса президента и его заместителей, руководителей других вспомогательных органов и служб, образованных президентом, и их заместителей,
  • председателя СБУ, его первого заместителя и заместителей,
  • председателя и членов Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания,
  • председателя и членов Счетной палаты,
  • председателя и членов ЦИК, председателей и членов других государственных коллегиальных органов,
  • секретаря СНБО, его первых заместителей и заместителей,
  • народных депутатов,
  • уполномоченного ВРУ и его представителей,
  • председателя Нацбанка, его первого заместителя и заместителей,
  • постпреда президента в Автономной республике Крым и его заместителей,
  • глав местных госадминистраций, их первых заместителей и заместителей,
  • судей КСУ, судей, прокуроров, руководителей других государственных органов и их заместителей, а также руководителей структурных подразделений госорганов, работников, забронированных на период мобилизации и на военное время за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления.

Кроме того, СБУ должна проверить законность решений Министерства развития общин, областных, Киевской городской военных администраций о выезде граждан за пределы Украины.

В том числе граждан на транспортных средствах, а также законность и обоснованность внесения соответствующих сведений в информационную систему "Шлях".

Напомним: 

  • Заместитель генпрокурора Алексей Симоненко ездил в отпуск в Испанию на "Мерседесе" львовского предпринимателя и депутата Григория Козловского, а сопровождал Симоненко - охранник Козловского. 

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Темы: СНБОграница
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