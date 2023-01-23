Чиновники смогут покидать Украину только для служебных командировок – решение СНБО

Совет национальной безопасности и обороны решил, что на время военного положения госслужащие могут выезжать за пределы Украины исключительно в служебные командировки.

Источник: проинформированные источники УП, указ президента, решение СНБО, видеообращение президента

Прямая речь Владимира Зеленского: "Есть принципиальное решение СНБО относительно выезда чиновников за границу. Это касается всех должностных лиц центральной власти, различных других уровней местной власти.

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Это касается правоохранителей, народных избранников, прокуроров и всех тех, кто должен работать на государство и в государстве.

Хотят отдыхать сейчас - будут отдыхать за пределами государственной службы. За границу ездить на отдых или с какой-то другой негосударственной целью чиновникам больше не удастся".

Детали: Совет национальной безопасности и обороны решил, что в период мобилизации и во время военного положения государственные служащие могут выезжать за пределы Украины исключительно в служебные командировки.

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Такое решение приняли на заседании СНБО учитывая информацию председателя государственной пограничной службы по вопросу пересечения государственной границы Украины в условиях военного положения.

Кабинет министров должен в пятидневный срок внести соответствующие изменения в правила пересечения госграницы.

Изменения будут касаться:

членов Кабмина, первых заместителей и заместителей министров, руководителей центральных органов исполнительной власти, их первых заместителей и заместителей,

руководителя Офиса президента и его заместителей, руководителей других вспомогательных органов и служб, образованных президентом, и их заместителей,

председателя СБУ, его первого заместителя и заместителей,

председателя и членов Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания,

председателя и членов Счетной палаты,

председателя и членов ЦИК, председателей и членов других государственных коллегиальных органов,

секретаря СНБО, его первых заместителей и заместителей,

народных депутатов,

уполномоченного ВРУ и его представителей,

председателя Нацбанка, его первого заместителя и заместителей,

постпреда президента в Автономной республике Крым и его заместителей,

глав местных госадминистраций, их первых заместителей и заместителей,

судей КСУ, судей, прокуроров, руководителей других государственных органов и их заместителей, а также руководителей структурных подразделений госорганов, работников, забронированных на период мобилизации и на военное время за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления.

Кроме того, СБУ должна проверить законность решений Министерства развития общин, областных, Киевской городской военных администраций о выезде граждан за пределы Украины.

В том числе граждан на транспортных средствах, а также законность и обоснованность внесения соответствующих сведений в информационную систему "Шлях".

Напомним: