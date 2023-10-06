Орбан вместе с правительством Венгрии посетит Грузию

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сказал, что вместе с министрами посетит Грузию, которую, по его мнению, "несправедливо" обделили статусом кандидата на членство в Европейском Союзе.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на JAM News, Орбан сказал перед встречей лидеров ЕС в испанской Гранаде в пятницу

Детали: Венгерский премьер сказал журналистам, что на следующей неделе "будет в Тбилиси".

Реклама:

"В Тбилиси состоится заседание межправительственной комиссии. Правительство Венгрии будет в Грузии. Все министры будут со мной в Тбилиси", – сказал Орбан.

Он также повторил свою ранее озвучиваемую позицию о том, что Грузии "абсолютно несправедливо" отказали в статусе кандидата на членство в ЕС в июне 2022 года.

"Лидеры (ЕС. – Ред.) эгоистичны. Они не хотят впускать вас и давать вам финансовые ресурсы, в которых вы нуждаетесь... Это абсолютно несправедливо по отношению к вашей стране, поэтому мы должны делиться тем, что имеем, потому что вы нам нужны, у вас стратегическая позиция", – пояснил венгерский премьер.

ВИДЕО ДНЯ

Представитель Орбана Берталан Хаваши в комментарии Telex подтвердил, что 11-12 декабря в Грузии состоится совместное заседание правительств двух стран.

Венгерские власти давно публично поддерживают Грузию, тогда как в ЕС ее критикуют из-за отката демократических реформ.

Лидеры стран ЕС в конце июня 2022 года приняли решение признать европейскую перспективу Грузии, однако, в отличие от Украины и Молдовы, статус кандидата будет предоставлен стране только после проведения комплекса реформ.

В июне премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан является "настоящим другом" его страны, а также ее "убежденным сторонником в Евросоюзе".