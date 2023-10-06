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"Подавляющее большинство" в ЕС поддерживает переговоры о вступлении Украины – Премьер Чехии

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 6 октября 2023, 23:32
Подавляющее большинство в ЕС поддерживает переговоры о вступлении Украины – Премьер Чехии
иллюстративное фото getty images

Чешский премьер-министр Петр Фиала после неформальной встречи лидеров государств-членов Европейского Союза в пятницу заявил, что у большинства из них есть желание начать переговоры о вступлении Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на ČTK

Детали: Во время общения с журналистами в аэропорту Гранады Фиалу спросили о заявлении венгерского премьера Виктора Орбана, который выразил сомнения относительно перспективы членства Украины в Евросоюзе.

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На это премьер Чехии заявил, что важно начать переговоры о вступлении со страной, которая подверглась нападению со стороны России, и это мнение поддержало "подавляющее большинство выступающих" на саммите.

"Я убежден, что это абсолютно преобладающая позиция среди лидеров", – сказал Фиала.

Он также поддержал ускорение расширения Евросоюза.

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"Невозможно продолжать действовать таким нерешительным образом. Мы должны сделать конкретные шаги и дать более четкую дорожную карту странам, которые уже давно стремятся присоединиться", – сказал чешский премьер, указав на страны Западных Балкан.

По данным СМИ, лидеры Европейского Союза готовятся дать политическое согласие на, как ожидается, положительное решение Еврокомиссии относительно готовности Украины к началу переговоров о вступлении в декабре этого года.

В конце августа президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что хочет, чтобы ЕС был готов к расширению до 2030 года. Впрочем, в ЕС есть сторонники не привязываться ни к каким срокам присоединения новых членов.

Читайте о том, почему расширение ЕС после его реформы может быть "ловушкой" для Украины.

Темы: ЧехияЕС
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