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США планируют на следующей неделе объявить новый пакет военной помощи Украине – СМИ

Ольга ГлущенкоСуббота, 7 октября 2023, 01:58
США планируют на следующей неделе объявить новый пакет военной помощи Украине – СМИ
флаг США, фото: Getty Images

Планируется, что на следующей неделе администрация президента США Джо Байдена объявит о новом пакете военной помощи для Украины на около 200 миллионов долларов.

Источник: Reuters со ссылкой на источники

Детали: Издание отмечает, что состав следующего пакета военной помощи пока формируется.

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Планируется, что он будет объявлен в Брюсселе в среду на 16-м в формате "Рамштайн".

Reuters добавляет, что ожидаемая стоимость нового пакета составит около 200 миллионов долларов и может включать аналогичные боеприпасы и бронетехнику, которые были в последних пакетах помощи.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • С начала полномасштабного вторжения России в Украину Соединенные Штаты предоставили Киеву, по официальным данным, военной помощи на сумму более 43,9 миллиарда долларов.
  • В минувшие выходные США в последний момент утвердили временный бюджет, предотвращающий остановку работы правительства, однако без средств на помощь Украине – чтобы увеличить шансы на его принятие.
  • После этого президент США Джо Байден призвал республиканцев в Конгрессе не допустить проблем с помощью Украине.
  • В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что ситуация с голосованием за временный бюджет в США и подписанием его президентом Джо Байденом не повлияет на поступление ранее объявленной помощи Украине.

Темы: СШАпомощь Украинеоружие
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