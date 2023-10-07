США планируют на следующей неделе объявить новый пакет военной помощи Украине – СМИ
Суббота, 7 октября 2023, 01:58
Планируется, что на следующей неделе администрация президента США Джо Байдена объявит о новом пакете военной помощи для Украины на около 200 миллионов долларов.
Источник: Reuters со ссылкой на источники
Детали: Издание отмечает, что состав следующего пакета военной помощи пока формируется.
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Планируется, что он будет объявлен в Брюсселе в среду на 16-м в формате "Рамштайн".
Reuters добавляет, что ожидаемая стоимость нового пакета составит около 200 миллионов долларов и может включать аналогичные боеприпасы и бронетехнику, которые были в последних пакетах помощи.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- С начала полномасштабного вторжения России в Украину Соединенные Штаты предоставили Киеву, по официальным данным, военной помощи на сумму более 43,9 миллиарда долларов.
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- После этого президент США Джо Байден призвал республиканцев в Конгрессе не допустить проблем с помощью Украине.
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