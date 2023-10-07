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Враг атаковал Одесскую область ракетами "Оникс", есть попадания, четверо пострадавших

Ольга ГлущенкоСуббота, 7 октября 2023, 06:24
Враг атаковал Одесскую область ракетами Оникс, есть попадания, четверо пострадавших
последствия атаки на Одесскую область, фото: ОК Юг

Ночью 7 октября россияне атаковали ракетами "Оникс" Одесскую область, есть попадания в здание пансионата и зернохранилище, повреждены дома.

Источник: Силы обороны юга, глава ОВА Олег Кипер

Дословно: "Враг атаковал Одесскую область сверхзвуковыми противокорабельными ракетами типа "Оникс", выпущенными из берегового ракетного комплекса "Бастион" во временно оккупированном Крыму.

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Попадание произошло в здание пансионата в рекреационный зоне и в зернохранилище припортовой инфраструктуры".

Детали: Также сообщается, что обломками ракет и взрывной волной вызван пожар в гаражном кооперативе, повреждены несколько многоквартирных домов.

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Обновлено: Кипер сообщил, что в результате ракетного удара пострадали 4 человека.

Прямая речь: "Пострадало четыре человека. Они получили ранения от осколков стекла. Им оказана вся необходимая медицинская помощь.

Темы: Одесская областьракетный удар
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