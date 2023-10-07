Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Защитники уничтожили еще 610 оккупантов и более 20 вражеских танков

Ольга ГлущенкоСуббота, 7 октября 2023, 07:56
Защитники уничтожили еще 610 оккупантов и более 20 вражеских танков
Украинские воины. Фото из Facebook Генштаба ВСУ

За минувшие сутки Силы обороны уничтожили еще 610 захватчиков, 27 БпЛА и 23 танка врага.

Источник: данные Генштаба

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.10.23 ориентировочно составили:

Реклама:
  • личного состава – около 281700 (+610) человек,
  • танков – 4800 (+23) ед,
  • боевых бронированных машин – 9102 (+20) ед,
  • артиллерийских систем – 6688 (+22) ед,
  • РСЗО – 808 (+2) ед,
  • средств ПВО – 541 (+1) ед,
  • самолетов – 315 (+0) ед,
  • вертолетов – 316 (+0) ед,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 5185 (+27) ед,
  • крылатых ракет – 1530 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 20 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 9073 (+58) ед,

специальной техники – 956 (+5) ед.

Темы: войнаГенштаб
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский: От ракетного удара 29 декабря погибли 39 человек

Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура

Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Все новости...
война
На Херсонском направлении Силы обороны успешно поражают тылы врага – сводка
Герои и антигерои
Деградированные российские войска не способны вести полноценное наступление в районе Купянска – ISW
Последние новости
14:55
фотоВ Турции состоялся первый полет беспилотника с украинским двигателем
14:45
В 2023 году украинцы донатили в 3 раза больше, чем в прошлом году - monobank
14:33
Зеленский: От ракетного удара 29 декабря погибли 39 человек
14:18
Основатель правящей партии Грузии Иванишвили заявил, что возвращается в политику
14:03
фотоБойцы НГУ сбили крылатую ракету из стрелкового оружия во время массированной атаки в пятницу
13:51
В энергосистеме нет дефицита, резервов мощностей достаточно
13:38
обновлено от 12:22Силы ПВО сбили ракету возле Днепра
13:28
В Киеве водоканал сбрасывал химикаты в реку – экоинспекция
13:11
В Чехии после стрельбы в университете открыли 90 дел из-за одобряющих комментариев онлайн
12:52
фотоВо дворе поврежденной от обстрела РФ многоэтажки в Одессе включили гирлянду на елке
Все новости...
Реклама: