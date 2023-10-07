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Защитники уничтожили еще 610 оккупантов и более 20 вражеских танков

Ольга ГлущенкоСуббота, 7 октября 2023, 07:56
Защитники уничтожили еще 610 оккупантов и более 20 вражеских танков
Украинские воины. Фото из Facebook Генштаба ВСУ

За минувшие сутки Силы обороны уничтожили еще 610 захватчиков, 27 БпЛА и 23 танка врага.

Источник: данные Генштаба

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.10.23 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 281700 (+610) человек,
  • танков – 4800 (+23) ед,
  • боевых бронированных машин – 9102 (+20) ед,
  • артиллерийских систем – 6688 (+22) ед,
  • РСЗО – 808 (+2) ед,
  • средств ПВО – 541 (+1) ед,
  • самолетов – 315 (+0) ед,
  • вертолетов – 316 (+0) ед,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 5185 (+27) ед,
  • крылатых ракет – 1530 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 20 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 9073 (+58) ед,

специальной техники – 956 (+5) ед.

Темы: войнаГенштаб
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