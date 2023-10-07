Россияне обстреляли кассетными снарядами село под Запорожьем, есть погибшая и раненые

Во время обстрела россиянами Запорожского района 7 октября погибла женщина, еще 2 человека травмировались.

Источник: ГСЧС, Запорожская ОГА

Детали: 7 октября около 07:45 российская армия совершила обстрел села Беленькое Запорожского района.

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Во время атаки погибла женщина, еще два человека травмированы.

В результате обстрела повреждены 5 частных домов.

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Власти уточняют, что военнослужащие РФ обстреляли мирное село из РСЗО кассетными снарядами.