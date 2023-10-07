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СБУ задержала депутата, кума Медведчука по подозрению в рэкете

Валентина РоманенкоСуббота, 7 октября 2023, 14:01
СБУ задержала депутата, кума Медведчука по подозрению в рэкете
фото, предоставленное УП источником

Служба безопасности Украины задержала на Закарпатье действующего депутата облсовета, который возглавлял преступную группировку, занимавшуюся вымогательством.

Источник: пресс-служба СБУ, ОГП, собеседник УП в правоохранительных органах

Дословно спецслужба: "Злоумышленник является давним соратником и кумом Виктора Медведчука, который в свое время назначил его руководителем областной ячейки запрещенной партии ОПЗЖ.

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В марте 2022 года уголовник даже планировал стать народным депутатом вместо своего однопартийца Ильи Кивы, который был лишен депутатского мандата.

По данным следствия, задержанный депутат облсовета организовал банду, которая пыталась держать в страхе жителей приграничного региона и "выбивала" из них деньги".

Детали: По данным источника УП, речь идет об Иване Чубирко, который женат на сестре Оксаны Марченко.

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Детали: По данным следствия, депутат облсовета по предварительному сговору с криминальным авторитетом, требовали с местного предпринимателя 135 тыс долларов США несуществующего долга в качестве платы за якобы использование их авторитета при осуществлении операций с недвижимостью.

Чтобы заставить отдать деньги, потерпевшего и его семью запугивали, били окна и отобрали автомобиль.

Оперативники задержали депутата и его сообщника (по данным источника УП, брат Чубирко - Николай, по прозвищу "Бита") с поличным во время передачи им первой части денег в размере 20 тыс долларов США от пострадавшего предпринимателя.

 
задержанный пособник Николай Чубирко
фото, предоставленное уп источником

Во время обысков по местам работы и проживания депутата и других участников банды были обнаружены вещественные доказательства преступной деятельности.

 

Фигурантам готовится сообщение о подозрении с предварительной правовой квалификацией вымогательство, совершенное группой лиц в условиях военного положения. Санкция статьи предусматривает наказание до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Темы: СБУ
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