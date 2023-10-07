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В Николаеве слышали взрыв. Ким уверяет, что это не в городе

Роман ПетренкоСуббота, 7 октября 2023, 15:20
В Николаеве слышали взрыв. Ким уверяет, что это не в городе
скриншот: deepstatemap

СМИ сообщили, что слышали взрыв в Николаеве днем 7 октября. Глава ОВА Виталий Ким отмечает, что взрывы не в самом городе.

Источник: "Суспільне", Ким в Telegram

Детали: Перед этим Воздушные силы сообщили об угрозе применения Россией баллистического вооружения.

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Тревога была объявлена Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Одесской областях.

Власти не сообщают пока о взрыве.

Обновлено: Ким написал, что "взрывы не в Николаеве, соответствующие службы уже выехали на место".

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Где были взрывы и другие подробности глава области не предоставляет.

Темы: Николаеввзрыв
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