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Зеленский: Право Израиля на защиту не подлежит сомнению

Роман ПетренкоСуббота, 7 октября 2023, 15:28
Зеленский: Право Израиля на защиту не подлежит сомнению
фото: ОП

Президент Владимир Зеленский поддержал Израиль после беспрецедентной атаки со стороны террористов ХАМАС.

Источник: Зеленский в Facebook

Прямая речь Зеленского: "Ужасные сообщения из Израиля. Мои соболезнования всем, чьи родные и близкие погибли от террористической атаки.

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Верим, что порядок будет восстановлен и террористы будут уничтожены.

Нигде в мире нельзя давать ни единого шанса террору, потому что террор всегда является преступлением не просто против одной страны или его конкретных жертв, а против человечности как таковой и всего нашего мира.

Кто бы ни использовал террор, это преступление против мира. Кто бы ни спонсировал террор, это преступление против мира.

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Мир должен быть объединен и солидарен, чтобы террор никогда и нигде не пытался подчинить или сломать жизнь.

Право Израиля на защиту не подлежит сомнению".

Детали: Зеленский просит украинцев, которые находятся в той зоне, следовать инструкциям сил безопасности на месте и следить за информацией.

Темы: ЗеленскийИзраиль
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