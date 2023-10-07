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В Тернополе ТЦК проводит проверку из-за видео с "упаковкой" мужчин

Катерина ТищенкоСуббота, 7 октября 2023, 17:00
В Тернополе ТЦК проводит проверку из-за видео с упаковкой мужчин
скриншот видео "20 минут"

В Тернополе работники ТЦК с применением силы заталкивали в микроавтобус мужчин, в областном ТЦК и СП назначили служебную проверку.

Источник: местное издание "20 минут", Тернопольский областной ТЦК СП

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Детали: Читатели "20 минут" прислали редакции видео, на котором люди в форме жестко "пакуют" в микроавтобус мужчин. Читатели утверждают, что видео снято 6 октября на ул. Тарнавского, возле ресторана "Бахус", а также на ул. Лучаковского в Тернополе.

В комментариях писали, что по этому поводу были обращения в полицию. В полиции изданию сообщили, что в военное время все обращения, касающиеся работников ТЦК, направляются в Военную службу правопорядка. Если нарушение подтверждается, ВСП передает материалы в Государственное бюро расследований.

В военной прокуратуре также сообщили, что передали всю информацию и видео в ВСП. Сейчас продолжается проверка.

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Тернопольский областной ТЦК и СП опубликовал комментарий, в котором сообщил, что назначил служебную проверку по инциденту, одновременно намекнув, что конфликт был спровоцирован гражданами.

Дословно ТЦК и СП: "Что спровоцировало конфликт? Словесные оскорбления и дерзость со стороны граждан по отношению к работникам ТЦК СП? Унижение их достоинства? Нанесение удара военнослужащему, как на одном из видео?

Для выяснения всех обстоятельств произошедшего руководством Тернопольского ОТЦК СП назначена служебная проверка, по результатам которой будут приняты соответствующие меры".

Больше деталей: В то же время, в ТЦК заявили, что оповещение граждан осуществляется военнослужащими, которые имеют опыт боевых действий, признаны ограниченно годными после полученных ранений и контузий и перемещены в ТЦК СП для прохождения службы.

Темы: ТернопольмобилизацияВооруженные силыТЦК
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