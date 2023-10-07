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Оккупанты заявили о ракетной атаке на Крым, соцсети пишут о "прилете" в Джанкое

Катерина ТищенкоСуббота, 7 октября 2023, 19:02
Оккупанты заявили о ракетной атаке на Крым, соцсети пишут о прилете в Джанкое
"Прилет" в Джанкое 7 октября, фото: Крымский ветер

Минобороны РФ заявило о якобы отраженной атаке украинской ракеты по оккупированному Крыму, в соцсетях сообщают о "прилете" в Джанкое.

Источник: Минобороны России, телеграм-канал "Крымский ветер"

Детали: В Минобороны РФ заявили, что около 18:00 в субботу Силы обороны Украины атаковали территорию оккупированного полуострова "переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200".

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Якобы ПВО оккупантов уничтожила украинскую ракету в воздухе.

В Севастополе была объявлена воздушная тревога. На аэродроме в Джанкое также звучала сирена, пишут соцсети.

Как сообщает "Крымские ветер" со ссылкой на подписчика, "в Джанкое какой-то прилет".

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Также о громком взрыве сообщали из Черноморского, Красноперекопского и Джанкойского районов, в небе был виден инверсионный след ракеты.

Темы: Крымракетный ударвойна
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