Байден хочет просить Конгресс о крупнейшем пакете для Украины до 100 млрд долларов – СМИ

Президент США Джо Байден намерен обратиться к Конгрессу с просьбой выделить крупнейший в истории пакет помощи Украине размером до 100 миллиардов долларов.

Источник: The Telegraph со ссылкой на источники

Детали: Байден рассматривает "одноразовый" законопроект о финансировании помощи Украине до следующих президентских выборов, пытаясь выйти из тупика с республиканцами, пишет издание.

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Некоторые чиновники считают, что принятие единого пакета в размере до 100 миллиардов долларов может дать администрации Байдена лучший шанс обеспечить финансирование помощи Украине до выборов, которые должны состояться в США в ноябре следующего года. Этот шаг позволит избежать дальнейших дебатов в Конгрессе относительно расходов на Украину в следующем году.

"Идея "большого пакета" твердо поддерживается многими в администрации", - сообщил источник, знакомый с ходом дискуссии.

Лидер республиканцев Дональд Трамп и двое других ведущих претендентов на пост президента от Республиканской партии неоднократно критиковали Байдена за помощь Украине, утверждая, что деньги должны быть потрачены на внутренние приоритеты. При этом поддержка Украины среди американцев также снижается.

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По словам двух информированных источников, отставка спикера Палаты представителей, республиканца Кевина Маккарти может усложнить для Байдена возможность продолжать просить Конгресс о периодическом пополнении расходов на Украину, что заставит его изменить подход.

Представитель администрации США сообщил The Telegraph, что Белый дом "не принимает никаких решений относительно того, делать ли один большой пакет, или о том, какой будет его сумма" до завершения выборов на замену спикера Маккарти, которые должны начаться в среду, но большой пакет для финансирования помощи Украине до ноября 2024 года является "одним из рассматриваемых вариантов".

Некоторые республиканцы будут выступать против "единого" законопроекта о расходах на Украину, и, возможно, Байдену придется пойти на уступки по пограничному контролю и другим правым тезисам в обмен на то, что новый спикер вынесет его запрос на голосование, пишет издание.

В то же время оно прогнозирует, что, если "единый пакет" помощи Украине дойдет до голосования в Палате представителей, он, скорее всего, пройдет при поддержке почти всех демократов и около половины представителей республиканцев. Финансирование Украины также имеет поддержку значительного большинства сенаторов.

С начала полномасштабной войны в феврале 2022 года Конгресс одобрил четыре военных пакета на общую сумму около 113 миллиардов долларов. Из этой суммы около 73 миллиардов долларов было непосредственно передано Киеву наличными или в виде вооружения, взятого из американских арсеналов. Самый большой пакет в размере 45 миллиардов долларов был принят в декабре 2022 года, но он исчерпывается.

По словам представителя администрации, Байден планирует "большую" речь по Украине, которая "попытается объединить Америку вокруг того, почему так важно поддерживать Украину и как много поставлено на карту".

Дата выступления еще не назначена, но, вероятно, оно состоится после того, как будет избран следующий спикер Палаты представителей.