Потери врага: Силы обороны уничтожили еще 580 оккупантов и 21 российский танк

За минувшие сутки украинские защитники уничтожили еще 580 захватчиков, 21 танк и 17 артсистем врага.

Источник: данные Генштаба

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.10.23 ориентировочно составили:

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