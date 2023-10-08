Потери врага: Силы обороны уничтожили еще 580 оккупантов и 21 российский танк
Воскресенье, 8 октября 2023, 08:02
За минувшие сутки украинские защитники уничтожили еще 580 захватчиков, 21 танк и 17 артсистем врага.
Источник: данные Генштаба
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.10.23 ориентировочно составили:
Реклама:
- личного состава – около 282280 (+580) человек,
- танков – 4821 (+21) ед,
- боевых бронированных машин – 9123 (+21) ед,
- артиллерийских систем – 6705 (+17) ед,
- РСЗО – 808 (+0) ед,
- средств ПВО – 542 (+1) ед,
- самолетов – 315 (+0) ед,
- вертолетов – 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5190 (+5),
- крылатых ракет – 1530 (+0) ед,
- кораблей/катеров – 20 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 9111 (+38) ед,
- специальной техники – 959 (+3) ед.