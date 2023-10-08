Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Потери врага: Силы обороны уничтожили еще 580 оккупантов и 21 российский танк

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 8 октября 2023, 08:02
Потери врага: Силы обороны уничтожили еще 580 оккупантов и 21 российский танк
защитники уничтожают врага. иллюстративное фото ОК Юг

За минувшие сутки украинские защитники уничтожили еще 580 захватчиков, 21 танк и 17 артсистем врага.

Источник: данные Генштаба

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.10.23 ориентировочно составили:

Реклама:
  • личного состава – около 282280 (+580) человек,
  • танков – 4821 (+21) ед,
  • боевых бронированных машин – 9123 (+21) ед,
  • артиллерийских систем – 6705 (+17) ед,
  • РСЗО – 808 (+0) ед,
  • средств ПВО – 542 (+1) ед,
  • самолетов – 315 (+0) ед,
  • вертолетов – 316 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 5190 (+5),
  • крылатых ракет – 1530 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 20 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 9111 (+38) ед,
  • специальной техники – 959 (+3) ед.

Темы: войнаГенштаб
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Германия выделит еще 200 миллионов евро Украине

Заявления Путина о МиГ над Черным морем направлены на внутреннюю аудиторию - разведка Британии

Россияне насиловали людей на оккупированных территориях - доклад ООН

Израиль уничтожил подземные тоннели в Секторе Газа и инженера ХАМАС, который разрабатывал оружие

Соратник Трампа больше не является кандидатом на должность спикера Палаты представителей

ХАМАС освободил двух американских заложниц

Все новости...
война
На блокпосту Херсонщины задержали наводчика, который отчитывался россиянам о прилетах
Россияне ударили "Искандером" по Костяниновке: среди раненых – ребенок 9 лет
Залужный и Милли: СМИ рассказали историю "дружеских и напряженных" отношений генералов
Последние новости
11:32
фотоВ Италии археологи нашли древнегреческий шлем
11:31
Германия выделит еще 200 миллионов евро Украине
11:20
НБУ увеличил продажу валюты на межбанке до $735 млн
11:07
ЕС обсудит помощь Армении, которая "почувствовала, что предана Москвой" - СМИ
10:50
фотоКак Украина удерживает внимание на Франкфуртской книжной ярмарке
10:44
фото"Стальной кордон" показал уничтожение ретранслятора россиян
10:29
Дефицит бюджета США вырос на 23% в 2023 году
10:10
Подростки ночью залезли на вагон на Одещине - один погиб
09:56
Ребёнок себя режет: что делать, объясняет психолог
09:36
Заявления Путина о МиГ над Черным морем направлены на внутреннюю аудиторию - разведка Британии
Все новости...
Реклама: