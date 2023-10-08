В Херсоне более 10 пострадавших из-за ночного обстрела россиян

Российские оккупанты ночью на 8 октября обстреливали Херсон, ранены 11 человек, в том числе ребенок.

Источник: Херсонская ОГА

Детали: В течение ночи под огнем оккупантов неоднократно были жилые кварталы Херсона. Повреждены дома, машины, газораспределительные сети. Некоторые снаряды не разорвались, их ликвидировали спасатели.

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Травмы получили 11 горожан. В состоянии средней тяжести госпитализировали 27-летнюю женщину и ее 9-месячную дочь.

Среди травмированных - 33-летний медик Красного Креста. У него взрывная травма и контузия. Мужчину госпитализировали.

Несколько херсонцев получили острую реакцию на стресс. Их пришлось забрать в больницу. Это две супруги - мужчина 67 лет и жена 63 лет, а также мужчина 56 лет и жена 54 года. А также две женщины в возрасте 87 и 62 года.

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На месте медики оказали помощь мужчинам 24 и 34 лет.