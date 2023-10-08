Залужный и Милли: СМИ рассказали историю "дружеских и напряженных" отношений генералов

СМИ рассказали об отношениях между главнокомандующим Вооруженных сил Валерием Залужным и председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли, которые в течение совместной работы превратились в дружеские.

Источник: Washington Post

Детали: Вскоре после российского вторжения Залужный обсудил с Милли борьбу своей страны за выживание: По словам украинского генерала, Украина имела лишь несколько исправных самолетов и срочно нуждалась в помощи Запада.

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В конце разговора, по словам Залужного, он "чувствовал, что разговаривал сам с собой". Он полностью прекратил общение с Милли на неделю.

Прямая речь Залужного: "Честно говоря, из-за своей молодости и глупости, я признаю, что это была моя ошибка. Это была настоящая катастрофа".

Больше деталей: СМИ пишет, что с этого начались "решающие и сложные отношения" между двумя военными командирами, которые в конце концов лично сблизились.

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Залужный, который на момент нападения России находился на высшем посту в Украине меньше года, сказал, что он начал полагаться на Милли в вопросах стратегии и в получении оружия, которое, по его мнению, было необходимо украинским войскам.

Дословно: "Но эти отношения, как и более широкие связи между Вашингтоном и Киевом в военное время, оставались напряженными.

Хотя американские чиновники пообещали продолжать поставлять оружие и разведывательные данные, чтобы сдерживать Россию, они иногда раздражались из-за требований Украины о больших и быстрых поставках.

И хотя украинцы были благодарны за американскую помощь, они раздражались на просьбы ограничить удары по российской территории".

Больше деталей: Издание пишет, что в течение 19 месяцев Залужный и Милли часами обсуждали развитие событий на поле боя в регулярных телефонных разговорах.

Отставка Милли 30 сентября ознаменовала конец рабочих отношений, которые Залужный назвал "критически важными для успехов Украины на поле боя".

Также отмечается, что регулярные подколки Милли относительно возраста Залужного стали их внутренней шуткой, признаком комфорта, который украинский генерал начал чувствовать рядом с Милли.

Милли отмахнулся от разногласий в их взглядах, рассказывают журналисты. "Он человек, - напомнил он в недавнем интервью The Post. "Его страна была захвачена сотнями тысяч российских военных. ... Его прижали к стене. Уровень давления очень высок. То, что кто-то немного злится и злится, абсолютно нормально, - сказал он. "И я это понимал. Я за 5 000 миль оттуда".

Дословно: "Конечно, генералы заинтересованы в том, чтобы скрыть разногласия между ними или их правительствами.

Тем не менее, отношения между Милли и Залужным напоминают иногда дружеские, а иногда напряженные связи между высшим военным руководством в соответствующие моменты...

Они разговаривали через переводчика по защищенной линии, в целом каждый разговор строился одинаково.

Залужный давал Милли свою оценку того, что происходило на поле боя. Милли отвечал тем же, предоставляя данные американской разведки. Затем они переходили к ресурсам: Что нужно Украине на следующие 30, 60 или 90 дней? Чем может помочь Вашингтон?

Были еще споры. "Я всегда с ним спорю", - говорил Залужный, - но эти разногласия превратились во взаимное уважение.

В одном из разговоров незадолго до вторжения Путина Милли перешел от профессионального к личному. Он спросил Залужного, где будет его семья, пока Залужный будет командовать украинскими войсками на случай массированной атаки россиян.

Залужный ответил, что его жена Елена и дети останутся в Киеве. Одна из двух его дочерей, которая имеет медицинское образование, будет лечить раненых, а другая будет служить в армии. "Мы будем бороться и умрем в Киеве, если будет нужно", - сказал ему Залужный.

"Тогда я сказал: "Вау", - сказал Милли. "Эти ребята - серьезные ребята. А он для меня просто представитель украинского народа. И он полностью предан защите своей страны".

Больше деталей: Журналисты также вспомнили первую личную встречу Залужного и Милли состоялась на польско-украинской границе в начале этого года.

Они провели несколько часов, изучая карты с изображением поля боя и обсуждая контрнаступательные планы Залужного.

Встреча была профессиональной и продуктивной, но через несколько месяцев Залужный пожалел, что она была такой формальной.

Прямая речь Залужного: "Теперь я понимаю, что его здесь не будет в ближайшее время. Этот человек заслуживал того, чтобы я поступил по-другому.

Мы могли бы встретиться как хорошие друзья. После официальной части мы могли бы просто нормально пообщаться".

Больше деталей: Залужный сказал, что надеется на более непринужденную встречу позже.

Он сказал, что Милли пригласил посетить его после войны и предложил помочь украинскому генералу получить почетную степень в Военной академии США.

Залужный пообещал Милли, что Генеральный штаб Украины в знак благодарности установит его бюст на своей территории.