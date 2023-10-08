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Россияне ударили "Искандером" по Костяниновке: среди раненых – ребенок 9 лет

Валентина РоманенкоВоскресенье, 8 октября 2023, 11:06
Россияне ударили Искандером по Костяниновке: среди раненых – ребенок 9 лет
фото прокуратуры

Российские оккупанты обстреляли Константиновку в Донецкой области из ОТРК "Искандер": ранения получили 4 человека, среди которых 9-летний ребенок.

Источник: прокуратура Донецкой области

Детали: По данным следствия, 8 октября в 06:25 российская армия обстреляла Константиновку, вероятно, с использованием крылатой ракеты "Искандер".

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Российские войска попали по жилой застройке. От взрыва пострадали четверо жителей: 9-летняя девочка, ее 44-летняя мать, женщина 64 лет и 41-летний сын.

У раненых диагностированы ушибы, осколочные поражения и сотрясение головного мозга. На момент атаки люди находились в собственных частных домах, неподалеку от которых попала российская ракета.

 

Парамедики на месте оказали им первую медицинскую помощь и доставили в больницу.

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Кроме того, повреждены 10 многоэтажных жилых домов, 19 частных домовладений, легковой автомобиль, котельная, газопровод и линия электросети.

 

Темы: Донецкая областьвойна
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