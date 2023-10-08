В Израиле официально погибли более 600 человек, еще две тысячи раненых

По официальным данным, количество погибших в результате массированного нападения ХАМАС на израильские общины вблизи Газы, превысило 600 человек.

Источник: The Times of Israel со ссылкой на Минздрав страны

Детали: Уточняется, что среди погибших - десятки солдат и полицейских, погибших в бою.

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Министерство здравоохранения также подтверждает, что количество раненых в больницах достигло 2 048, в том числе 20 в критическом состоянии и 330 тяжелораненых.

Военные Израиля, пишет издание, продолжают борьбу с боевиками в приграничных населенных пунктах спустя более чем 30 часов после штурма.

Напомним: Израиле погибли две гражданки Украины, принимаются меры по организации репатриации тел погибших.