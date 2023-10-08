Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Израиле официально погибли более 600 человек, еще две тысячи раненых

Роман ПетренкоВоскресенье, 8 октября 2023, 15:13
В Израиле официально погибли более 600 человек, еще две тысячи раненых
фото: Noam Revkin Fenton/Flash90

По официальным данным, количество погибших в результате массированного нападения ХАМАС на израильские общины вблизи Газы, превысило 600 человек.

Источник: The Times of Israel со ссылкой на Минздрав страны

Детали: Уточняется, что среди погибших - десятки солдат и полицейских, погибших в бою.

Реклама:

Министерство здравоохранения также подтверждает, что количество раненых в больницах достигло 2 048, в том числе 20 в критическом состоянии и 330 тяжелораненых.

Военные Израиля, пишет издание, продолжают борьбу с боевиками в приграничных населенных пунктах спустя более чем 30 часов после штурма.

Напомним: Израиле погибли две гражданки Украины, принимаются меры по организации репатриации тел погибших.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Израиль
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: Никаких переговоров, пока Россия оккупирует украинскую территорию

Зеленский и Эрдоган поговорили о войне в Украине и Ближнем Востоке

фотоШредер рассказал, как в 2022 году был "посредником" между Украиной и Россией

Германия выделит еще 200 миллионов евро Украине

Заявления Путина о МиГ над Черным морем направлены на внутреннюю аудиторию - разведка Британии

Россияне насиловали людей на оккупированных территориях - доклад ООН

Все новости...
Дипломаты разыскали пропавшего в Израиле украинца
Омбудсмен начинает проверку из-за видео с избиением мобилизованных в Тернополе
Полицейский в Египте убил двух израильских туристов
СМИ: Пятая часть российских шпионов в Европе находится в Швейцарии
Последние новости
18:28
100 инженерно-саперных расчетов получат оборудование для разминирования за средства United24
18:22
фотоВо всем Бердянске слышали мощный взрыв – администрация
18:10
Общество во главе с Шойгу вербует шпионов в Норвегии – СМИ
17:54
Умеров поблагодарил главу Пентагона за ATACMS: Имеют большое влияние
17:45
Разведка Франции не считает Израиль причастным к удару по больнице Газы
17:40
В России после задержания исчез основатель проекта о жертвах политических репрессий
17:28
Эрдоган подтвердил Зеленскому участие Турции во встрече по "формуле мира" на Мальте
17:14
В правительстве Швеции рассчитывают на членство в НАТО через "несколько недель" – СМИ
17:02
Китай хочет увеличить инвестиции и сотрудничество с Apple
16:55
Данилов: Никаких переговоров, пока Россия оккупирует украинскую территорию
Все новости...
Реклама: