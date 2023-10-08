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В Киеве на цифровых рекламоносителях появился флаг Израиля

Катерина ТищенкоВоскресенье, 8 октября 2023, 20:20
В Киеве на цифровых рекламоносителях появился флаг Израиля
флаг Израиля в Киеве, фото из Telegram Кличко

В воскресенье вечером в Киеве на цифровых носителях рекламы на улицах появился флаг Израиля.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Дословно: "Сегодня вечером, в 20:00, на цифровых носителях рекламы на улицах столицы будет развеваться флаг государства Израиль.

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Городская власть обратилась к владельцам цифровых рекламных конструкций разместить флаг Израиля. В знак солидарности украинцев с израильским народом, который подвергся агрессии и сражается сегодня за свою страну.

Детали: Также Кличко сообщил, что флаг Израиля будет развеваться на коммунальных электронных информационных табло на крупных перекрестках города.

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Обновлено: Позже Кличко сообщил, что с 20:00 полчаса на более 350 цифровых носителях рекламы на улицах столицы транслируется флаг государства Израиль. Мэр опубликовал фото и видео.

Темы: КиевИзраильВиталий Кличко
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