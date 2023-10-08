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Арахамия раскритиковал Швейцарию за ее позицию по оружию для Украины

"Европейская правда", "Украинская правда"Воскресенье, 8 октября 2023, 18:47
Арахамия раскритиковал Швейцарию за ее позицию по оружию для Украины
Давид Арахамия, фото: Слуга народа

Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия раскритиковал Швейцарию из-за ее позиции по поставкам оружия Украине, а также поставил под сомнение эффективность ее политики нейтралитета.

Источник: Арахамия в опубликованном в субботу интервью изданию швейцарской медиагруппы CH-Media, которое цитирует информагентство Keystone-ATS, передает "Европейская правда"

Детали: Глава "слуг" в Верховной Раде пояснил, что понимает нежелание Швейцарии непосредственно передавать оружие Украине, но выразил непонимание тем, почему она блокирует реэкспорт собственного оружия со стороны других государств.

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"Если Швейцария продолжит идти этим путем, то в конечном итоге она полностью потеряет свой рынок вооружений. Это был бы конец швейцарской оружейной промышленности", – считает он.

Арахамия утверждает, что Украина знает о случаях, когда наличие швейцарских компонентов в определенном оружии препятствовало его продаже, потому что покупатели "не хотят платить за то, что они не могут потом отдать кому угодно".

Топ-политик "Слуги народа" отметил, что не видит большой перспективы в концепции нейтралитета.

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"Нейтралитет помог швейцарскому народу после Второй мировой войны, но я не думаю, что он работает в современном мире", – сказал он.

Арахамия также призвал Швейцарию больше инвестировать в Украину – в частности в вопросе совместного производства оружия, вспомнив о ее важных вкладах в сфере финансовой поддержки и разминирования.

Как известно, сейчас нейтралитет Швейцарии запрещает поставлять оружие непосредственно в зоны боевых действий. Это правило действует, даже если другая страна купила оружие у Швейцарии: страны-покупатели должны подписать так называемую декларацию о нереекспорте.

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский во время обращения к депутатам швейцарского парламента в июне призвал их разблокировать экспорт оружия в Украину для приближения мира.

Читайте также: "Деньги не пахнут". Как нейтральная Швейцария помогает и как блокирует помощь Украине.

Темы: Арахамия Швейцарияпомощь Украинеоружие
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