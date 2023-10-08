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Дуда об отношениях с Украиной: Нет никакого дипломатического конфликта

"Европейская правда", "Украинская правда"Воскресенье, 8 октября 2023, 20:50
Дуда об отношениях с Украиной: Нет никакого дипломатического конфликта
Анджей Дуда, фото AFP via Getty Images

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что контакты с Украиной по проблемным вопросам продолжаются, и между странами нет никакого дипломатического конфликта.

Источник: Дуда в эфире Polsat News в воскресенье, сообщает "Европейская правда"

Детали: Президент Польши пояснил, что, к примеру, объявил о падении украинской ракеты в селе Пшеводув, "несмотря на разное сопротивление, в частности с украинской стороны", потому что "поляки заслуживают правды".

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"Так же и здесь, если зерно из Украины поступало в Польшу, заполняя наш рынок, нанося ущерб интересам польских фермеров, это надо было решительно остановить, и мы это просто сделали", – продолжил он.

Дуда отметил, что переговоры между Польшей и Украиной все еще продолжаются.

"Они абсолютно не приостановлены. Нет никакого дипломатического конфликта", – подчеркнул он, добавив, что контракты польских оборонных компаний на поставку в Украину военной техники также продолжаются.

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Кроме того, польский президент выразил сожаление из-за того, что в Украине не акцентируют внимание на том, что транзит зерна через Польшу работает постоянно.

Что предшествовало: Отношения Украины и Польши переживают кризисный момент из-за разногласий по торговым вопросам.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает "неизбежным" выход из кризиса в отношениях Польши и Украины.

Читайте о том, какие ошибки совершил Киев в зерновом конфликте с Польшей, а также о том, как в Польше воспринимают торговую войну с Украиной.

Темы: Польшадипломатические отношенияторговля
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