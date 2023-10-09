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Госдеп США не считает нападение на Израиль попыткой воспользоваться фокусом на Украине

"Украинская правда"Понедельник, 9 октября 2023, 02:15
Госдеп США не считает нападение на Израиль попыткой воспользоваться фокусом на Украине
ЭНТОНИ БЛИНКЕН, ФОТО: GETTY IMAGES

Нападение "ХАМАС" на Израиль не является попыткой воспользоваться фокусом Запада на Украине.

Источник: государственный секретарь США Энтони Блинкен и эфире программы "Лицом к нации" на канале CBS, Госдеп США

Прямая речь Блинкена: "Нет, я этого не вижу. Мы не видим. Мы увидим, когда узнаем больше, какими были мотивы и какими они есть. Но ясно одно: мы активно работали над тем, чтобы помочь Израилю и Саудовской Аравии нормализовать их отношения, а также Израилю расширить свои отношения со многими другими странами в регионе и за его пределами".

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Детали: Госдеп получил сообщение о погибших и взятых в заложники американцах и сейчас проверяет эту информацию, сказал Блинкен. Последнее обострение вызывает беспокойство, что конфликт может распространиться на соседние страны или спровоцировать прямой конфликт между Израилем и Ираном, который финансирует и поставляет оружие "ХАМАС".

На вопрос, просили ли Соединенные Штаты не наносить удары по Ирану, Блинкен ответил: "Единственное, что мы сказали Израилю, это то, что мы здесь; мы вас поддерживаем; мы хотим убедиться, что вы имеете необходимую поддержку; мы хотим убедиться, что вы получите необходимую помощь". Блинкен заявил, что Израиль сосредоточен целиком на Газе, на защите своих граждан.

Темы: СШАИзраиль
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